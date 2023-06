Mēneša laikā iedzīvotāji pārstrādei nodevuši teju 1200 tonnas auto riepu

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis: “No vienas puses rezultāti ir pārsteidzoši, ka tik īsā laika periodā tikai četrās pieņemšanas vietās tika atvests tik ievērojams nolietoto riepu apjoms. Jo iegādājoties jaunas riepas nomaiņas vietās var atstāt vecās bez papildus samaksas. Taču no otras puses rezultāti ir itin saprotami, jo Latvijā vēl arvien vērojami izaicinājumi attiecībā uz nolietoto riepu apsaimniekošanu – bieži iedzīvotāji iegādājas riepas no tādiem izplatītājiem, kuri nav iesaistījušies nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmā un līdz ar to netiek nodrošināta iespēja nolietotās riepas nodot bez maksas. Esam gandarīti, ka 120 000 nolietoto riepu nonākušas atbilstošā apsaimniekošanā un pārstrādē, nevis izmestas dabā. Aicinām iedzīvotājus par to parūpēties arī ikdienā, lai tādējādi saudzētu vidi un dotu riepām otro dzīvi.”

Kampaņas laikā auto riepas tika pieņemtas četrās vietās, kur tās varēja nodot bez maksas – Rumbulā, Siguldā, Liepājā un Daugavpilī. Visvairāk riepu tika nodotas Rumbulā - 740 tonnas, otrajā vietā ar vairāk nekā 240 tonnām ierindojās Sigulda, savukārt trešajā ar 128 tonnām Liepāja un teju 90 tonnām nodoto riepu – Daugavpils.

SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts: “Mūsu pēdējās akcijās pārliecināmies, ka iedzīvotāji mājsaimniecībās glabā ilgstoši krātus riepu apjomus. Piemēram, pērnā gada noslēgumā sezonālajā riepu maiņā ziemā tikai mēneša laikā iedzīvotāji uz mūsu riepu nodošanas laukumu Rumbulā nogādāja vairāk nekā 240 tonnas nolietoto riepu. Šajā pavasarī cilvēki sarosījušies vēl vairāk un apjoms audzis teju trīskārši. Bija dienas, kad pie šķirošanas laukuma varēja novērot rindas ar kravas busiem, kas piepildīti ar nolietotām riepām. Gribētos cerēt, ka cilvēki beidzot iztīrījuši savas garāžas, taču no otras puses var norādīt uz pelēko tirgus zonu, kur riepas bez atbilstošas valstiskas uzskaites tiek nodotas apsaimniekošanai, izmantojot iespēju to izdarīt bez maksas neierobežotā apjomā. Tomēr arī šajā gadījumā esam pateicīgi, ka cilvēki izvēlējušies tās atvest pārstrādei, nevis izmetuši tuvējā mežā.”

Latvijas Zaļais punkts un kampaņas partneri – SIA “Eco Baltia vide” un Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” - atgādina, ka nolietotās auto riepas ir videi kaitīgie atkritumi un no tām jāatbrīvojas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tās nedrīkst izmest dabā, tostarp nelikumīgi ierīkotās izgāztuvēs, jo tās rada aizdegšanās risku, pēcāk radot indīgu vides piesārņojumu. Nolietotās auto riepas nekādā gadījumā nedrīkst dedzināt vai aprakt zemē.

Savu laiku nokalpojušās riepas bez maksas iespējams nodot oficiālās tirdzniecības vietās, iegādājoties jaunu riepu komplektu, kā arī bez maksas vai par nelielu samaksu - vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos un auto servisos visā Latvijā.

Nododot auto riepas tam paredzētajās vietās, tās nonāk pārstrādē un kļūst par izejvielām jaunu preču ražošanai. No pārstrādātajām riepām iespējams radīt dažādas gumijas preces, tostarp segumu sporta un bērnu rotaļu laukumiem, kā arī var tikt izmantotas kā kvalitatīva saistviela ceļu segumam.