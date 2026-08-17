Garšīgi
Vakar 10:24
Aukstās kafijas karstam laikam
Pašas kafijas izcelsmi saista ar Etiopiju un Jemenu. Par Turku kafijas rašanās vietu jautājumu nav, bet kurš pirmais sāka gatavot aukstos kafijas dzērienus? Lai nu kā, piedāvājam jums vēl divas lieliskas šo dzērienu pagatavošanas receptes.
Sastāvdaļas
- Aukstā kafija ar saldējumu
- 200ml stipra kafija
- 300ml piens
- 200g šokolādes saldējums
- 100ml saldais krējums
- cukurs
- 1ēd.k. rīvēta šokolāde
- ledus
- Aukstā šokolādes kafija
- 200ml stipra kafija
- 100ml saldais krējums
- 50ml šokolādeds sīrups
- cukurs
- 1ēd.k. rīvēta šokolāde
Pagatavošana 15 minūtes, 4 porcijas
Kafija ar saldējumu
- Kafiju sajauc ar pienu.
- Saldo krējumu uzputo ar cukuru.
- Glāzes piepilda ar ledu un kafiju. Pa virsu liek saldējumu un saldo krējumu. Dekorē ar rīvētu šokolādi.
Šokolādes kafija
- Kafiju sajauc ar šokolādes sīrupu.
- Saldo krējumu uzputo ar cukuru.
- Glāzes piepilda ar ledu un kafiju. Pa virsu uzliek saldo krējumu un izdekorē ar rīvētu šokolādi.