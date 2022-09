Divi vērtīgi uzlējumi no zīlēm un kastaņiem! Un teju 20 kaites, kad tos lietot

Kastaņi

Vēnu varikozes, sirds asinsvadu slimību gadījumā, paaugstinātam asinsspiedienam, reimatismam, podagrai, cukura diabētam gatavo uzlējumu: kastaņus sasmalcina, izžāvē 3–4 nedēļas, pārlej ar degvīnu attiecībā 1:3 un tur vienu nedēļu. Izmanto kompresēm.

Ar kastaņu uzlējumu var ierīvēt izgulējumus – apsārtums ātri pazudīs.

Ja ir reimatisms vai tromboflebīts, sagriež plānās šķēlēs rupjmaizi, apsmērē ar sviestu un pārkaisa ar sasmalcinātiem kastaņiem. Liek kā kompresi pie slimās vietas un aptin ar siltu lakatu.

No kastaņiem gatavo alu – jaunības un veselības eliksīru. Uz 3 litriem ūdens ņem 20–30 kastaņus, pārgriež uz pusēm, ieliek marles maisiņā un iegremdē ūdenī. Pievieno glāzi cukura un tējkaroti krējuma. Burku pārsedz ar marli un noliek tumšā siltā vietā uz 2 nedēļām, kamēr notiek rūgšanas process. Iegūtais dzēriens izvada no organisma radionukleīdus, bagātina asinis ar kalciju, jodu, varu un kobaltu. To ieteicams lietot mēnesi pa vienai glāzei pirms ēšanas.

Var noderēt

Kastaņus ieteicams turēt pie slimās vietas, ielikt spilvenā, uz kura guļ slimais cilvēks. Kastaņus var likt jakas kabatās, lai tie attīra enerģētiku. Sievietēm kastaņus ieteicams nēsāt kreisajā kabatā, bet vīriešiem – labajā.

Zīles

Zīles lieto urīnceļu, sieviešu slimību, enurēzes ārstēšanā, kā arī potences paaugstināšanai vīriešiem. Tās palīdz pie zobu sāpēm, vēdera darbības traucējumiem un kolītiem.

Ja ir vēdera darbības traucējumi, gatavo zīļu uzlējumu. Tējkaroti sasmalcinātu un izžāvētu zīļu aplej ar glāzi verdoša ūdens, ļauj ievilkties, izkāš. Aukstu uzlējumu lieto pa ½ glāzei 3 reizes dienā. Ārstēšanas kurss – viens mēnesis.

Zīļu sulu lieto pie urīnceļu saslimšanām. To izspiež no zaļām zīlēm. Lieto pa 2–3 ēdamkarotēm kopā ar medu attiecībā 1:1 tukšā dūšā 3–4 reizes dienā.

Ja ir sirds slimības, astma, bronhīts, klepus, palīdz zīļu kafija. Zīles viegli apgrauzdē, sasmalcina un vāra kafiju. Kafijai var pievienot pienu un cukuru.

Pie saindēšanās, kuņģa un gremošanas sistēmas darbības traucējumiem, hroniskiem kolītiem lieto zīļu kafiju. Vienu tējkaroti sasmalcinātu zīļu aplej ar glāzi verdoša ūdens. Kafiju dzer 3 reizes dienā pa ½ glāzei 3 mēnešus. Pēc pārtraukuma ieteicams kursu atkārtot.

Trūci, bruku ieteicams ārstēt ar zīļu uzlējumu sarkanvīnā 1:4 (1 daļa zīles, 4 daļas vīna). Lieto kompreses veidā.

Pie diabēta lieto pa tējkarotei sasmalcināta zīļu pulvera 2 reizes dienā – stundu pirms brokastīm un stundu pirms miega.