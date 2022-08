"19. augusts Viļakas apkārtnē aizritēja bez nokrišņiem, saules un maiga austrumu vēja zīmē. Temperatūra pēcpusdienā plus 30, saulrietā plus 24, šobrīd plus 20. Saskaņā ar tautas vērojumiem rudens sauss, oktobris prozaisks un ziemas vidū anticiklons ar salu naktīs līdz mīnus 30..." savā "Twitter" kontā raksta Vilis Bukšs.

19. augusts Viļakas apkārtnē aizritēja bez nokrišņiem, saules un maiga austrumu vēja zīmē. Temperatūra pēcpusdienā plus 30, saulrietā plus 24, šobrīd plus 20. Saskaņā ar tautas vērojumiem rudens sauss, oktobris prozaisks un ziemas vidū anticiklons ar salu naktīs līdz mīnus 30... pic.twitter.com/WikFe4rYqc — Vilis Bukšs (@meiravietis) August 19, 2022

"Mitrajām dienām augusta sākumā sekojošais karstuma vilnis augusta vidū pīlādžiem ir labvēlīgs, lai to zaros ar krāsainajiem ogu ķekariem atvērtos arī ziedu čemuri. Ticējums: ja pīlādzis zied un tam klāt ir ogas, tad būs sniegaina ziema. 2021. gada augustā bija līdzīgi..." citā ierakstā prognozēja dabas vērotājs.

Mitrajām dienām augusta sākumā sekojošais karstuma vilnis augusta vidū pīlādžiem ir labvēlīgs, lai to zaros ar krāsainajiem ogu ķekariem atvērtos arī ziedu čemuri. Ticējums: Ja pīlādzis zied un tam klāt ir ogas, tad būs sniegaina ziema. 2021. gada augustā bija līdzīgi... pic.twitter.com/PqVvSvg0eL — Vilis Bukšs (@meiravietis) August 15, 2022

Daži Eiropas sinoptiķi iepriekš pieļāva, ka ziema būs ne tikai auksta, bet arī ļoti gara. To saista ar to, ka Klusajā okeānā par vienu grādu palielinājusies ūdens temperatūra. Tā tikai šķiet nebūtiska pārmaiņa, bet patiesībā šāda sasilšana var radīt virs Eiropas arktiskas gaisa masas ar zemām temperatūrām.