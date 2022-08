Interesanti fakti, ko tu, iespējams, nezināji par produktu saldēšanu 

Ar ko sākt?

Pirms uzsākat šīs vasaras sezonas produktu saldēšanu, izvērtējiet, vai saldētavā ir vietas jauniem produktiem. Pārskatiet tajā esošos produktus, un tos, kas saldētavā atrodas pārāk ilgi vai arī neatcerieties, kad kāds no tiem ir saldētavā ielikts – drošāk būtu to izmest, lai pēcāk izvairītos no bojātu produktu lietošanas uzturā.

Pirms produktu saldēšanas parūpējieties par atkārtoti noslēdzamiem traukiem, saldētavām paredzētiem maisiņiem dažādos izmēros, biezu foliju un marķieri datēšanai, kad pārtika tiek ievietota saldētavā. Uzrakstot datumu, jūs aiztaupīsiet laiku minējumiem, vai produkts vēl ir derīgs vai nē. Tas arī palīdz ievērot principu “pirmais iekšā, pirmais ārā”, lai vispirms izmantotu tos produktus, kas saldētavā tika ielikti visātrāk.

Savukārt gadījumos, kad nepieciešams ātri sasaldēt, piemēram, paša pagatavotu saldējumu vai citus pārtikas produktus, pārliecinieties, vai jūsu ledusskapī nav iestrādāta Express Freeze funkcija. To ieslēdzot, saldētava pavisam īsā laika posmā sasaldēs tajā ieliktos produktus.

Kā pareizi sasaldēt pārtiku?

Neapstrādāta gaļa un jūras veltes

Ja gaļu un jūras veltes neplānojat pagatavot uzreiz, ledusskapī šos produktus vēlams turēt ne vairāk par četrām dienām, lai tie nezaudētu vitamīnus un citas vērtīgas uzturvielas, kā arī, lai tajos nesāktu veidoties kaitīgās baktērijas.

Kā sasaldēt: gadījumos, kad svaigu gaļu vai jūras veltes vēlaties sasaldēt – tos ieteicams izņemt no iepakojuma un aptīt ar cepamo papīru, foliju vai ievietot speciālā uzglabāšanas maisiņā. Tas palīdzēs novērst saldētavas radītos bojājumus produktam, kā arī pagarinās to uzglabāšanas laiku.

Uzglabāšana: svaigas, termiski neapstrādātas gaļas un jūras velšu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no saldētavā esošās temperatūras. Pie temperatūras no -18 līdz -12 °C, aptuvenais produktu uzglabāšanas laiks ir 4-8 mēneši, savukārt pie augstākas temperatūras – no -24 līdz -18 °C, tos drīkst saldētavā uzglabāt aptuveni 10-12 mēnešus. Savukārt, ja uzglabāsi jau sagrieztu gaļu mazākos gabalos, tad tās glabāšanas termiņš jāsamazina uz pusi, savukārt maltās gaļas glabāšanas termiņš ir četras reizes mazāks.

Svaigi augļi un dārzeņi

Kā sasaldēt augļus: pirms to ielikšanas traukā vai maisiņā augļus nepieciešams nomazgāt, ļaujot tiem pilnībā nožūt. Savukārt, tādus lielāka izmēra augļus kā meloni, varat sagriezt arī gabaliņos.

Kā sasaldēt dārzeņus: nomazgājiet un sagatavojiet dārzeņus tāpat kā tad, kad tos grasītos ēst, piemēram, sasmalciniet burkānus vai sagrieziet brokoļus, vien svarīgi ļaut tiem pilnībā nožūt pirms likšanas saldētavā.

Uzglabāšana: svaigus augļus un dārzeņus saldētavā var uzglabāt 8 līdz 12 mēnešus. Savukārt, ja šo termiņu pārsniegsiet – augļi un dārzeņi var zaudēt to garšas kvalitāti.

Maize

Kā sasaldēt: veikalā pirktu maizi varat uzglabāt saldētavā tās oriģinālajā iepakojumā. Attiecībā uz mājās pagatavotu vai maiznīcā iegādātu maizi pārliecinieties, vai tā ir pilnībā atdzisusi. Pēc tam maizi ieteicams ietīt, piemēram, folijā, lai nodrošinātu maizes svaiguma saglabāšanu.

Uzglabāšana: veikalā iegādāto maizi var uzglabāt saldētavā līdz 3 mēnešiem, bet mājās vai vietējā maiznīcā gatavotu maizi – līdz 6 mēnešiem. Savukārt, ja glabāsiet to ilgāk, tad maize saldētavā var sabojāties.

Iepriekš pagatavotas maltītes

Arī pašu gatavās maltītes ir lieliski piemērotas sasaldēšanai un vēlākai to baudīšanai.

Kā sasaldēt: sākumā nepieciešams pārliecinieties, vai pagatavotā maltīte ir pilnībā atdzisusi, pēc tam to nepieciešams ievietot saldētavai piemērotā traukā vai speciālā maisiņā, ko iespējams cieši noslēgt.

Uzglabāšana: iepriekš pagatavotas maltītes ar termiski apstrādātu gaļu saldētavā var uzglabāt 2 līdz 6 mēnešus, savukārt olu saturošus sacepumus vislabāk apēst 2–3 mēnešu laikā.

Kā pareizi atkausēt pārtiku?

Ir gadījumi, kad atsevišķus pārtikas produktus varat izmantot tieši no saldētavas, piemēram, saldētas ogas, kuras varat uzreiz ievietot blenderī. Taču citos gadījumos jums būs iepriekš jāplāno un pareizi jāatkausē ēdiens, pirms tā izmantošanas, jo īpaši tas attiecas uz jēlu gaļu.

Vislabāk produktu atkausēt, ievietojot to ledusskapī, taču tas prasīs ilgāku laiku – gaļas atkausēšana prasīs aptuveni 24 stundas. Jūs varat atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus, taču tādējādi var nākties upurēt produktu kvalitāti. Iespējama produktu atkausēšana arī aukstā ūdenī – tā ir ātrāka, taču tai nepieciešams veltīt vairāk uzmanības. Pirms produktu ievietošanas vēsā ūdenī pārliecinieties, vai tie atrodas hermētiskā maisiņā, lai tajā neiekļūtu ūdens. Iemērciet maisiņu aukstā ūdenī un nomainiet ūdeni ik pēc 30 minūtēm. Izmantojot šo metodi, produktus nepieciešams pagatavot nekavējoties. Taču, ja produktu atkausējat mikroviļņu krāsnī, ieteicams tos pagatavot uzreiz.