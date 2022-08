Pirmo reizi BARENTS restorānā 100% veģetāras degustāciju vakariņas - 95% jūraszāles

Degustāciju vakariņu triloģijas pirmajā un otrajā daļā viesi tika iepazīstināti ar mencu un ikru dažādību, šoreiz BARENTS pavāri pirmo reizi sagatavojuši 100% veģetāru piedzīvojumu. Vakara gaitā ar deviņiem jaunradītiem ēdieniem tiek atklāts jūraszāļu pielietojums dažādās pasaules vietās, laikos un kultūrās. Garšu baudījumu papildina bagātīgā vasaras dārzeņu buķete.

„Degustācijas ēdienkarte parasti tiek radīta trīs četru mēnešu laikā, taču šoreiz ceļš bija nedaudz ilgāks, sperot soļus uz priekšu, tad – atpakaļ, atkal – uz priekšu un atpakaļ. Daudz strupceļu un nedrošības. Visam pamatā ir rūpīga produkta izpēte – vēstures, tradīciju un tehniku izzināšana. Pēc tam teorija jāpārvērš loģiskā stāstā, atbildot uz jautājumu: „Ko es ar to vēlos pateikt saviem viesiem?” Turpinājumā notiek vissīvākā cīņa, kurā idejām ir jākļūst dzīvām – jāiegūst forma un garša. Tām jāstrādā! Taču dažkārt tās nestrādā. Tu atkal pārdomā, pārveido. Pēc vairākiem mēnešiem pienāk vakars, kad tas vienkārši notiek – visi stāsta elementi brīnumaini saslēdzas un šaubas nomaina neizsakāms prieks. Šo sajūsmu, kas izjusta, pirmo reizi redzot visus elementus savienojamies stāstā, vēlamies saglabāt ik vakaru un nodot katram viesim,” jūraszāļu ēdienkartes tapšanas noslēpumu atklāj BARENTS radošais pavārs Dzintars Kristovskis.

No mitoloģijas līdz hokejam

Kā tilts starp sauszemi un okeānu. Kā smalka, noslēpumaina saikne starp materiālo un garu pasauli – tāda bijusi jūraszāļu loma Ziemeļamerikas iezemiešu mitoloģijā. Tāpēc vakariņu stāsta pirmā nodaļa līdzinās rituālam, kurā ieved baltā dūmakā tīts dzēriens – sāļš kā jūras ūdens. Tā aromāts ievij atmiņās par siltām vasaras naktīm, atgādinot tik pazīstamo pirts zālīšu smaržu. Rituāla noskaņu rada salvijas ēteriskā eļļa un sausais ledus, bet dzērienu vizuāli ietērpj austeru čaulas, akmeņi un kaltētas jūraszāles, apsolot, ka stāsta turpinājums būs tikpat aizraujošs. Vien jāļaujas.

Turpinot degustāciju, no mistiskā pārejam uz praktisko, iepazīstot jūraszāļu nebeidzamos pielietošanas veidus. Viena no īpašajām jūraszāļu spējām ir augsnes bagātināšana ar vērtīgām vielām, citiem vārdiem – jūraszāles ir lielisks mēslojums! Jūras ūdenī uzņemto spēku tās nodod zemei un tajā augošajiem dārzeņiem, no kuriem enerģiju tālāk smeļamies mēs. Jā, pasaule ir apbrīnojama savā veselumā. Šo domu materializē vakariņu kārta, kuras pagatavošanā izmantoti dārzeņi no BARENTS dārza, kura augsne bagātināta ar jūraszālēm.

Jūraszāles vēsturiski lietotas gan trauku un auklu darināšanā, gan kā materiāls, kas ugunskurā gatavotu ēdienu pasargā no liesmām. Šo tehniku izmēģina arī BARENTS pavāri, mitrās jūraszālēs ietinot jaunās bietes un apliekot tās ar karstām oglēm. Tā ir savdabīga uguns un ūdens satikšanās, kuras laikā bietes pārdzimst jaunā garšā.

Bērnība, rotaļas un saldais ēdiens ir nešķirami. Ziemeļamerikas iezemiešu bērni bija iecienījuši spēli, kas līdzinās mūsdienu hokejam. No jūraszālēm viņi veidoja nūjas, bet no to pamatnes – ripas. Bērnu radošumam nebija robežu, un līdzīgi ir ar BARENTS pavāriem, kuri ideju par hokeju apspēlējuši jūraszāļu desertā. Tas kā vēss, ziemīgs pārsteigums paslēpies zem plānas, kraukšķīgas cukura „ledus” kārtiņas. Tikai jāizlaužas cauri, lai pie tā tiktu.

Degustāciju vakariņu noslēgumā acupriekšā paveras skats no okeāna piekrastes bēguma laikā: krabji ieķērušies jūraszālēs. Pienācis labākais laiks to medībām, turklāt šie ir ļoti neparasti krabji. Krēmā, no kura tie veidoti, apvienotas kanēļa, muskatrieksta, vaniļas un jūraszāļu garšas. Saldi un vairāk nekā karaliski krabji.

Tāda ir MONO degustāciju vakariņu triloģiju noslēdzošā daļa, kurā padziļināti izzinām jūraszāles, to vēsturi un nozīmi kulinārijā. Lai degustāciju padarītu vēl garšām un iespaidiem bagātāku, BARENTS vīnzinis Ņikita Zaičenkovs ir izveidojis atbilstošu vīnu saderību un kopā ar bezalkoholisko dzērienu komandu radījis dzērienus, kas parāda jūraszāļu garšas jaunās krāsās.

