Cikos laistīt augus? Izrādās, laiks ir pat ļoti svarīgs

Dārzā dažādi kultūraugi – ko atcerēties par laistīšanu?

Dārzs ir paradīze un miera osta, kuru vēlamies papildināt kā ar zināmiem un Latvijas klimatam atbilstošiem augiem, tā arī ar krāšņiem augiem no citām pasaules malām. Ja arī tavu dārzu papildina Latvijai neraksturīgi augi, atceries, ka to laistīšanas prasības var būt citādākas un pat kaprīzākas. Piemēram, izvēloties Latvijas klimatam raksturīgus augus, tie pielāgosies vietējiem laikapstākļiem, un prasīs arī mazāku laistīšanu. Piemēram, koki, krūmi un daudzgadīgie augi bieži var augt pateicoties nokrišņiem un papildu ūdens tiem ir nepieciešams tikai gada karstākajās dienās. Tikmēr, viengadīgie augi un sakņu dārza augi, dažādi jaunie stādījumi vienmēr prasa lielu un regulāru laistīšanu, lai palīdzētu tiem pienācīgi iesakņoties.

Arī siltākās vasaras dienās nevar novārtā atstāt dekoratīvos augu podiņus – jo augam būs lielāks podiņš, jo lielāks augsnes un mitruma daudzums tajā, kas samazinās regulāras laistīšanas nepieciešamību. Arī podiņu materiāliem ir īpašību atšķirības: piemēram, mitrums viegli iztvaiko no neglazētiem terakota podiņiem. Katru dienu ir labi pārbaudīt podiņu mitruma līmeni, kas ir viegli izdarāms ar roku vai pirkstu. Neaizmirstiet podiņā pārbaudīt mitruma līmeni arī dziļāk augsnē, nevis tikai augsnes augšdaļā. Ja dekoratīvie podi ir novietoti augstāk virs zemes, tos iespējams aplaistīt ar laistīšanas zizli, kas nodrošinās precīzu laistīšanu un varēs viegli regulēt ūdens plūsmu.

Kad ieteicams laistīt augus?

Neatkarīgi no augu spējas pielāgoties laikapstākļiem un laistīšanas biežuma, tikpat svarīgi ir arī laika intervāli attiecībā uz dārza laistīšanu. Lai gan doma, ka dārza laistīšana saulainā pēcpusdienā ir laba ideja, saulainā laikā ūdens ātrāk izgaro, radot slāpes augiem un zālājam.

Piemērots laiks laistīšanai ir no rīta no plkst. 6.00 līdz 10.00 vai arī vakarā, jo laistīšana vēsākā temperatūrā ļaus samazināt ūdens iztvaikošanas daudzumu. Iztvaikošanas ātrums ir lielāks arī tad, kad laiks ārā ir vējains, tādēļ būtu jāizvairās no laistīšanas ļoti vējainās dienās. Iztvaicēšanu var samazināt ar mulčas slāņa uzklāšanu augsnes virspusē, kas palīdzēs saglabāt mitrumu un samazinās ūdens aiztecēšanu no augsnes. Nereti, spēcīgāka un ne tik bieža laistīšana var būt labāka, nekā viegla dārza laistīšana katru dienu. Šāda veida laistīšana var veicināt augiem izplest saknes dziļāk augsnē, tādējādi padarot tos izturīgākus kā ikdienā, tā arī gadījumā, ja nākas piedzīvot sausuma periodu.

Lai padarītu ikdienu vieglāku ikvienam dārzkopim, ir iespējams izmantot izsmidzinātājus un taimeri, tādējādi apūdeņot dārzu automātiski un bez piepūles – pat tavas prombūtnes laikā.

Kā ietaupīt ūdeni, lai “padzirdītu” savu dārzu?

Piemājas zaļojošais mauriņš ir neatņemama pagalma sastāvdaļa, ko ikkatrs dārza entuziasts cenšas uzturēt labākajā kārtībā, regulāri laistot un regulāri pļaujot. Gadījumā, ja mauriņa un augu laistīšana sagādā pārlieku lielas rūpes, vienmēr ir alternatīva savu piemājas mauriņam atļaut augt un pārvērst to dabiskā pļavā. Šādā gadījumā tā būs mazāk izslāpusi un nāks par labu arī rosīgajām bitēm un citiem svarīgiem apputeksnētājiem.

Laistīšanas procesā ir svarīgi izvēlēties arī atbilstošus instrumentus, kas ne tikai atvieglos tavu ikdienu, bet arī ietaupīs patērēto ūdens daudzumu. Pirms laistīšanas un instrumentu izvēles ir svarīgi apzināties, ko tad īsti ir plānots laistīt – vai ir plānots laistīt lielākas platības vai arī ir nepieciešamāka lielāka precizitāte.