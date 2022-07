Vairāk nekā piektā daļa iedzīvotāju plāno uzlikt saules paneļus

Jauniešus vispār neinteresē saules paneļi. Vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem to neplāno darīt neviens. Tomēr salīdzinoši liela daļa aptaujāto uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Šādu viedokli pauda 35,7% iedzīvotāju.

Lielākā daļa aptaujāto jeb 41,3% paziņoja, ka neplāno uzstādīt saules paneļus, jo dzīvo mājoklī, kas viņam nepieder.

Elektro vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA “Baltik Elektro” valdes priekšsēdētājs Edgars Bergholcs atzīst, ka šī aptauja parāda sabiedrības ilgtermiņa domāšanas prasmes. “Cilvēki saprot, ka rudens nebūs viegls un jau tagad par to domā un meklē risinājumus,” pauž Bergholcs. Tomēr vienlaikus viņš norāda uz tendenci, ka cilvēki, kas ir gatavi uzstādīt saules paneļus, ne vienmēr apzinās, cik svarīgi ir noskaidrot saules paneļu piegādātāja pieredzi, kvalifikāciju un ilgtspēju. “Veicot tik lielu investīciju, domāju, nav tik svarīgi samaksāt pāris simtus lētāk, riskējot ar kompāniju, kurai nav finansiāla seguma un ilgtermiņa pieredzes,” saka “Baltik Elektro” valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka ir ļoti svarīgi rūpēties arī par to, lai šiem paneļiem būtu reāli strādājoša garantija.

Bergholcs pauž cerību, ka arī valsts piedāvātie atbalsta un finanšu instrumenti tiks pilnveidoti, lai tie tiešām būtu palīgs iedzīvotājiem alternatīvu enerģijas avotu izmantošanā. Uzsverot, ka šis valsts piedāvātais instruments ir ārkārtīgi sarežģīts, turklāt iegūt it kā solīto pusi no finansējuma vispār neesot iespējams. “Tas, ka no 30 miljoniem eiro pašreiz ir izlietoti tikai 700 tūkstoši, par kaut ko liecina.”