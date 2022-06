Pieci aizraujoši velomaršruti Latvijā visai ģimenei

1. velomaršruts: Apriteņo Smiltenes ezerus

Velomaršruti Vidzemē ir daudz un dažādi, bet šeit tevi un tavu ģimeni sagaida teju viss iespējamais – daudzveidīgas reljefa formas, skaistas ainavas, kultūrvēsturiski objekti, septiņi mežezeri un iespēja nodoties citām sportiskām aktivitātēm. Viens no iecienītākajiem apskates objektiem ir Salainis. Šis ezers slavu ieguvis, pateicoties savai formai – no putna lidojuma tas atgādina Latvijas kontūru.

Maršruts ved arī gar Smiltenes Evaņģēliski Luterisko baznīcu ar visai unikālo krusta formu, skaisti iekopto Kalnamuižas kompleksu, Pārkaļņu naudas akmeni, Cērtenes pilskalnu, Silvas dendroloģisko parku un citiem objektiem. Nodoties sportiskām ūdens aktivitātēm, izbaudīt pikniku un atvilkt elpu varēsi sakoptajā Niedrāja ezera apkārtnē.

2. velomaršruts: Dvietes palienes dabas parks un apkārtne

Lauku Ceļotājs izveidojis velomaršrutu, kas palīdz iepazīt Sēlijas apvidū esošo Dvietes palienes dabas parku 50 kilometru garumā. Šeit redzēsi ne tikai lieliski saglabātu dabisko upju palieņu paraugu, bet arī visai unikālu ekosistēmu, kas te atrodama tieši ūdens līmeņa svārstību dēļ.

Maršruts īpaši patiks putnu vērotājiem, jo dabas parkā mīt vairākas retas un aizsargājamas putnu sugas, kuras iespējams vērot arī no skatu torņa. Dvietes paliene ir unikāla ar to, ka laikapstākļu un gadalaiku ietekmē šeit redzamas ļoti atšķirīgas ainavas – no iespaidīgiem plūdiem, kad palienes iespējams izbraukt pat ar laivu, līdz pavisam sausām palieņu pļavām.

3. velomaršruts: Biķernieku meža taku trase

Velomaršruti Rīgā parasti ved pa pilsētvidi un asfaltu, taču baudīt dabas klātbūtni vari Biķernieku velo trasē, kas ir marķēta un ved pa meža takām. Trases garums ir aptuveni trīs kilometri, un tai ir ļoti ērti piekļūt, kā arī tās tuvumā iespējams novietot automašīnu. Ja kādam no ģimenes locekļiem labāk patīk skriešana, turpat blakus atrodama arī skriešanas taka.

4. velomaršruts: Pa lībiešu ciemiem

Lībiešu kultūra ir unikāla, un ar to vislabāk iepazīties, redzot lībiešu ciematus klātienē. Šis velomaršruts ved caur uzreiz pieciem ciemiem: Vaidei, Saunagam, Pitragam, Košragam un Mazirbei, kur vietām joprojām var aplūkot zvejnieku dzīvi. Kopējais maršruta garums ir ap 28 kilometriem.

5. velomaršruts: Sigulda – Līgatne

Foto: Momenti.lv/Anita Austvika

Velomaršruti Latvijā mēdz vest gar vietām, kur paveras elpu aizraujoši skati, tomēr pārspēt šo aptuveni 30 kilometrus garo maršrutu ir teju neiespējami. Tā laikā redzēsi Gaujas senleju, kas atklāj tādus objektus kā Kraukļu aizu, Pētera alu, Daudas gravu, Sviķupīti un tās atsegumus, Sautas kalnu, Rāmnieku strautu, Launagiezi un daudzus citus skaistus dabas veidojumus. Veicot šo maršrutu, tev gan jābūt uzmanīgam, jo vietām tas ir visai sarežģīts un reizēm – arī slidens un bīstams.

Velomaršruti vienlaicīgi piedāvā virkni priekšrocību – sākot ar uzturēšanos svaigā gaisā un beidzot ar iespēju iepazīt tuvākas un tālākas Latvijas vietas. Lai izbrauciens būtu patīkams, nepieciešams gan atbilstošs velosipēds, gan dažādas tūrisma preces. Ienāc Banknote blogā un izlasi rakstu Kā izvēlēties velosipēdu: 4 noderīgi padomi – tajā atradīsi padomus ne tikai divriteņa iegādei, bet arī uzzināsi, kādas preces tūrismam jāņem līdzi garākos izbraucienos!