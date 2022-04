Pavasara krāšņākais notikums – Latvijas Stādu parāde Siguldā jau sestdien

Pasākumā piedalās stādu audzētāji tikai no Latvijas, popularizējot un izceļot nacionālo stādu audzēšanas nozari un godinot tajā strādājošos. Šogad Latvijas Stādu parādē piedalīsies ap 300 dalībnieku, kuru vidū būs stādu audzētāji no visiem valsts reģioniem, veidojot plašāko nacionālo stādu gadatirgu un Latvijas amatnieki un vietējie pārtikas ražotāji ar skaistajiem un gardajiem pārsteigumiem, dārza preču un tehnikas ražotāju pārstāvji. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja piedalīties labdarības izsolē, kur tiks piedāvāti retie augi, kā arī piedalīties atrakcijās gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem.

Latvijas Stādu parādes piedāvājums vienmēr bijis īpašs, jo izceļas ar izcilu kvalitāti. Augu izturība un košums vispirms pārbaudīts audzētāju laukos un dārzos visos Latvijas reģionos. Tradicionālais piedāvājums ir nemainīgs – augļu koki jebkurai gaumei un garšas kārpiņām, piedāvājot mūsu platuma grādiem atbilstošas šķirnes pat eksotiskākiem augiem, kā persiki un aprikozes, tomēr neaizmirstot par latviešu vērtībām.

Dekoratīvo augu sektorā joprojām popularitāti nezaudē tūjas, kadiķi, kā arī pēdējo gadu odziņa – graudzāles. Skaistās hortenziju šķirnes un rododendri ir tie, kuriem noteikti jābūt katra dārzā. Sīpolpuķu, ziemciešu un vasaras puķu izvēle nemainīga – Latvijas audzētāji ir cītīgi strādājuši un gatavojuši savu sortimentu, neskatoties uz vēso pavasari.

Svarīgi atgādināt, ka iebraukšana Siguldā no Rīgas puses ir apgrūtināta dzelzceļa pārvada remontdarbu dēļ, tāpēc līdz laikam, kamēr Gaujas senielejā atsāksies remontdarbi, aicinām izvēlēties ceļu pa Valmieras šoseju un caur Turaidu. Savukārt to, kas Siguldā iebraukuši no Rīgas puses, pirms dzelzceļa pārvada, respektējot dzīvojamā kvartāla apbūvi, nogriezties uz Kalnu ielas vai braukt pa Noliktavu ielu, tālāk izvēloties ceļu gar Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi.