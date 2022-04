Kā pareizi mazgāt un uzglabāt ziemas apģērbu, lai tas nesabojājas un nezaudē formu

Pirms uzglabāšanas – visu izmazgā

Apģērbs, ko ierasti velkam ziemas sezonā, skapī stāvēs aptuveni sešus mēnešus, tāpēc pirms to likšanas uz “ziemas guļu” tos ir ieteicams izmazgāt. Protams, ja ģimenē ir vairāki cilvēki, tas var sagādāt izaicinājumu – vairākas veļas mazgāšanas reizes, kas prasīs ne tikai ilgu laiku, bet arī resursu. Šādās reizēs jo īpaši novērtējam veļasmašīnas ar lielu ietilpību, kas var būt pat līdz 10,5 kilogramiem un tikai 56 cm dziļumā, kurās var salikt pat visu veļas grozā esošo saturu uz-reiz.

Šādās reizēs ieteicams izmantot zemu jeb 20°C temperatūru, tādējādi gan iztīrot no apģērba esošos traipus, gan izvairoties no apģērbu sakrāsošanās. Papildu ieteicams izmantot tvaika funkciju, lai apģērbu par 99,9% atbrīvotu no alergēniem, baktērijām un putekļu ērcītēm, kas jo īpaši svarīgi bērnu apģērba mazgāšanā.

Izaicinošāko apģērbu mazgāšana – vilnas apģērbs un virsjakas

Pirms vilnas zeķes un džemperus ieliekam skapja dziļākajā plauktā tos ir ieteicams izmazgāt, iepriekš izgriežot uz otru pusi, izmantojot speciālu veļasmašīnā iestādīto režīmu vilnas apģērbiem, kas mazgāšanu veiks aukstā ūdenī. Pēc mazgāšanas tos ieteicams izkārt uz horizontāla veļas žāvētāja, pretējā gadījumā, karinot vertikāli, apģērbs, kura sastāvā ir vilna var zaudēt savu formu un pat izstaipīties. Vilnas apģērbus drīkst arī žāvēt veļas žāvētājā, izmantojot duālo inventora siltumsūkņa funkciju, kas apģērbu žāvēšanu veic saudzīgāk.

Savukārt pirms virsjaku likšanas skapja tālākajā plauktā, lai izvairītos no iespējamiem nepatīkamiem starpgadījumiem, pirms tās mazgāšanas nepieciešams pievērst uzmanību tās etiķetei, vai virsjaka ir paredzēta mazgāšanai mājas apstākļos. Ja uz etiķetes nav norādīts, ka to nepieciešams mazgāt vien ķīmiskajā tīrītavā, tad veļasmašīnā ieteicams iestatīt remdenu ūdens temperatūru, kā arī izmantot vien nelielu daudzumu veļas mazgāšanas līdzekļa, izvēloties saudzīgu veļas mazgāšanas ciklu.

Atbrīvojies no liekā

Pirms apģērba uzglabāšanas skapī to ieteicams sašķirot – kas vairs neder, nešķiet aktuāls vai nesagādā prieku – ieteicams ziedot labdarībai, tādējādi iepriecinot kādu, kuram tas būs vairāk nepieciešams, turklāt pašiem atbrīvojot vairāk vietas skapī jauna apģērba iegādei.

Pareiza uzglabāšana

Gatavojot apģērba tā pareizai uzglabāšanai, ieteicams izmantot slēgta tipa kastes, kurās neiekļūs mitrums, putekļi un būs viegli pārvietojamas. Nav vēlams visas drēbes salikt ļoti blīvi, jo tās saplaks, saburzīsies, iepakojums būs pārāk smags un, ja gadīsies vajadzība pēc kāda džempera dzestriem vasaras vakariem, to būs grūti atrast starp visām noglabātajām mantām. Tāpat kastēs nepieciešams sašķirot apģērbu pa to veidiem – džemperi pie džemperiem, virsjakas pie virsjakām utt. Savukārt, lai tad, kad ziemas apģērbs atkal būs aktuāls, tas ne tikai labi izskatītos, bet arī patīkami smaržotu, apģērbu kastēs ieteicams ielikt veikalos nopērkamos smaržu maisiņus ar kādu patīkamu aromātu.