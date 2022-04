Kāpēc siena jākrāso ar krāsu, kas atgrūž netīrumus?

Melle ir vecumā “ko gribu, to ēdu, ko negribu, to spļauju ārā” jeb kārtīgs divgadnieks, kurš izpēta gan savas, gan vecāku robežas. Suns Majus pasācis atspiesties pret baltajām sienām mazajā koridorā – laikam ar vecumu sapratis, ka siena ir lielisks balsts; tā ir vieglāk apgulties un vēlāk arī piecelties. Ar laiku pat nezinātājs var pateikt, kur suns pavada savu brīvo laiku, jo viņa “nospiedums” gan uz sienas, gan uz durvīm kļūts arvien izteiktāks. “Majum tūlīt būs 9 gadi, tāpēc viņa paradumus un iemīļoto guļvietu vairs mainīt nevar. Šo gadu laikā ar Jurģi esam apsprieduši vairākas idejas, kā šo “suņa stūri” padarīt vieglāk kopjamu un ne tik redzamu. Bijām pat domājuši stūrī suņa augstumā uzkrāsot ar tāfeles krāsu smilgas vai kādu citu zīmējumu, bet mums ļoti patīk baltas sienas, turklāt melnā krāsa šo stūri padarītu vizuāli šaurāku,” stāsta Madara.

Ar mazu bērnu un lielu suni viss ātri kļūst netīrs. Lai izvairītos no ikgadējas sienu pārkrāsošanas, slīpēšanas un citiem ar krāsošanu saistītiem darbiem, Madara ar ģimeni izlēma, ka ir laiks pamēģināt kaut ko jaunu, kas nemainītu dzīvokļa interjeru, tomēr nodrošinātu vēlamo tīrības efektu. Risinājums bija vienkāršs – lai sienas būtu ilgstoši pasargātas no šiem riskiem, ģimenes mājvieta tika pārkrāsota ar inovatīvu krāsu “Sadolin EasyCare” , kas atgrūž netīrumus.

Remontdarbus atminoties, Madara stāsta: “Kad meita Melle ir aizsūtīta pie omes smērēt viņas sienas un suns Majus ir tikko svaigi nomazgāts un saldi guļ citā istabas stūrī, ir laiks papīra līmlentei nosegt stūrus un pašiem ieģērbties krāsotāju kostīmos.”

Madara un Jurģis sienas pārkrāsojuši jau vairākas reizes, tāpēc process ir ļoti labi zināms, vienīgā atšķirība – nomainīta izmantotā krāsa, lai tomēr šis vairs nebūtu pasākums, kas jāveic katru gadu. Viņi padalījās ar saviem padomiem, kas atvieglo krāsošanas procesu.

Pirms sāk krāsot, ir svarīgi sagatavot sienu.

“Bilžu rāmīši, skrūves, āķi – tam visam uz laiku jāatrod cita vieta. Siena ir maksimāli jāatbrīvo no visa liekā, tām ir jābūt sausām. Ļoti svarīgi ir sienu kārtīgi nomazgāt, īpaši, ja netīrumus ir radījis suns, jo tad sienu klāj dubļi, smiltis un citi jau netīrumi, kas var traucēt krāsai turēties pie sienas. Iepriekš mums nebija speciālās mazgājamās krāsas, tāpēc sienas mazgāšana nebija tik vienkārša, nācās izmantot ūdeni un diezgan asu švammi, kas diemžēl arī sabojāja krāsojumu. Tāpēc nācās krāsojumu atjaunot katru sezonu, jo gada laikā ir viegli “aizmazgāties” līdz špaktelei. Ja sienu klāj pelējums, to attīra ar “Sadolin Bio-Cleaner” un pēc tam noskalo ar ūdeni. Ja bilžu rāmīši ir piestiprināti ar abpusējo līmlenti, to ir viegli noņemt ar papīra asmeni vai, vēl labāk, uzsmidzinot līmes noņēmēju. Izmantojot asmeni, gan jāatceras, ka līmlentes vietas droši vien nāksies pielabot ar špakteli un arī noslīpēt. Svarīgi ir sienu noslaucīt ar sausu lupatiņu – tā ne tikai savāks lieko mitrumu, bet arī noņems atlikušo netīrumu kārtiņu.”

Ņemot vērā, ka pārkrāsošana notika pavasara dubļainajā laikā, jau divas nedēļas jau pēc krāsošanas Madara varēja notestēt jauno krāsu darbībā. Un mazgāšana patiešām bija daudz vieglāka.

Krāso sienas ar krāsu, kas atgrūž netīrumus

Atsvaidzinot interjeru, ir svarīgi, lai rezultāts ir ilglaicīgs un kvalitatīvs. “Negribas taču ik gadu pārkrāsot visu dzīvokli, tādēļ izvēlējāmies “Sadolin EasyCare” netīrumus atgrūdošo krāsu. Krāsas sastāvā ir vasks, kas neļauj šķidrumam vai netīrumiem iesūkties virsmā, bet tie paliek uz tās pilienu veidā, ko pēc tam ir viegli notīrīt. Var aizmirst par putekļu nogulsnēšanos, melnajām svītrām, kā arī Majus melnajiem puņķiem un siekalām.”

Madara smej: “Sunim bieži vien patīk iekāpt kādā dubļu dīķī, un, lai viņu dabūtu uz dušu, ir jāiziet cauri visam dzīvoklim. Jūs pat nevarat iedomāties, kādas ir sajūtas, kad esi dzīvokļa vidū ar absolūti netīru suni starp daudz baltām sienām, un viņš izdomā nopurināties! Ja krāsa spētu skriet, tā nekad vairs negribētu sastapt Maju un viņa netīrumus... Ja iepriekš mazgātās vietas uz sienas varēja redzēt un tās vajadzēja pārkrāsot vai pa kluso piekrāsot, vai vismaz pielikt priekšā dekoratīvo puķu podu, tad tagad sienas ir tīras kā tikko uzsnidzis sniegs vai kā Majus tikko pēc mazgāšanās.”

Sienas virsma būs tīra un nodilumizturīga, kas nozīmē, ka Majus ķepu nospiedumus varēs mazgāt vairākkārtīgi, un sienas virsma saglabās savu sākotnējo izskatu un toni. Jāsaka, krāsa iegūst ūdeni atgrūdošo (hidrofobo) aizsardzību vienas nedēļas laikā pēc krāsošanas, tāpēc ieteicams izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms nav pagājis norādītais laiks, vārdu sakot, suņus, kaķus un bērnus labāk tuvumā bez pieskatīšanas nelaist. Ja krāsoto virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, tas jādara ļoti uzmanīgi, izmantojot mitru lupatiņu.

