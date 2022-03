Jauna elpa vecajā virtuvē: kas vajadzīgs, lai to pārvērstu līdz nepazīšanai bez liela remonta

Lai to panāktu, tumšas krāsas virtuvi var veidot gaišos toņos. Ja mēbeļu karkass atbilst vēlamajai funkcionalitātei, bet tās savu laiku ir nokalpojušas, bieži vien pietiek ar to nomaiņu vai vienkāršu pārkrāsošanu. Mēbeļu izskatu izmainīs arī rokturu nomaiņa. Var pārkrāsot sienas, izveidot jaunu grīdu vai pārkrāsot esošo un nomainīt darba zonas sienas priekšautu. Ja tas veidots no flīzēm, tās nav jāņem nost – jaunu toni var piešķirt ar krāsu. Sienas var papildināt ar paneļiem vai izveidot dekorus no moldingiem.

Izskatu uzlabos arī darba virsmas nomaiņa. Kopējo atmosfēru var papildināt ar telpaugiem, spoguļiem un dekoriem.

Ja tomēr izlem veikt lielākas pārmaiņas, lūk, jaunākās tendences, kas virtuvēs būs aktuālas tuvākajos gados! Taču paturi prātā – trendi mainās katru gadu, veikt remontu un atjaunot interjeru tik bieži diez vai izdosies, tāpēc labāk seko līdzi nevis modes vēsmām, bet izvēlies noturīgu virzienu, kas būs aktuāls ne vienu vien sezonu.

Vienota telpa

Ar dzīvojamo istabu apvienotu virtuvi vairs nevienu pārsteigt nevar, tā jau sen no modes tendences kļuvusi par klasiku. Pateicoties vienotas telpas koncepcijai, vienlaikus var gatavot ēdienu, komunicēt ar ģimeni vai draugiem, strādāt un atpūsties.

Kas jāņem vērā, veidojot šādu telpu? Galvenā ideja – vienotība. Nesablīvēt telpā sienas un starpsienas, nesadrumstalot telpu mazos, šauros apgabalos. Īpaši svarīgi tas ir nelielos dzīvokļos, kur jārada plašas telpas ilūzija. Galvenā šādi iekārtotas telpas problēma – skaņas un smaržas vējos arī dzīvojamajā daļā. To var atrisināt ar jaudīgu tvaika nosūcēju un labu ventilāciju. Ja gatavo daudz, bet istabā jārada privātums, var izmantot vieglas starpsienas, vēlams, caurspīdīgas vai vismaz gaismu caurlaidīgas. Labāk der stikla ekrāni, mobilie aizslietņi un līstīšu konstrukcijas.

Gatavošanas zonu veido neitrālu, galveno uzmanību pievēršot atpūtas zonai ar dīvānu grupu, tāpēc virtuvē iederēsies lakoniskas fasādes, slēgtas glabāšanas sistēmas (tostarp sadzīves tehnikai) un neitrāli toņi. Standarta paņēmiens, kā atdalīt gatavošanas zonu un telpas dzīvojamo daļu, ir galda grupa.

Dabas toņi

Tā ir vēl viena ilgspēlējoša tendence, kas diez vai zaudēs popularitāti tuvākajos gados, taču dabisko toņu palete ir daudzveidīga un mode arī šajā ziņā mainās.

Smilšu kāpas. Tumši brūnos toņus nomaina gaišāki. Populārākā izvēle – bēšā un gaiši pelēkā kombinācija, ko var atšķaidīt ar balto bāzi vai papildināt ar akcentiem. Iedvesmai var izmantot tuksnesīgu kāpu un balto smilšu fotogrāfijas.

Salvija un olīvas. Dabas krāsu paleti nevar iedomāties bez zaļās krāsas – tā uzreiz atdzīvina interjeru un lieliski der virtuvei. Šajā gadā aktuāli klusināti, nomierinoši, stabili toņi. Fasādēm derēs salvijas krāsa ar pāreju uz pelēko vai dziļais un siltais olīveļļas tonis. Tos var izmantot arī kā akcentus.

Zilā daudzveidība. Spilgtas fasādes pakāpeniski nomaina neitrālu, monohromu kompozīciju. Tuvākajā laikā gaidāma jebkuru zilo toņu variāciju popularitāte. Dominēs Atlantijas okeāna auksto ūdeņu, negaisa mākoņu, indigo, saulainas debess un maigi gaišzilie toņi.

Zemes toņi. Visdažādākās zemes nokrāsas joprojām ir modes krāsu topā. Dziļie brūnie toņi būs laba bāze virtuves noformējumam mūsdienīgā, neoklasiskā vai klasiskā stilā. Pelēkā variācijas labāk papildināt ar izteiktu akmens vai betona faktūru. Ja ir vēlme piešķirt interjeram omulību, jāpievērš uzmanība siltajiem toņiem – terakotai, okeram, mālam.

Antresola skapji

Atšķirībā no standarta garnitūrām antresola konstrukcijas veido papildu – trešo – līmeni. Tā var izmantot nelielo brīvo telpu starp augšējo skapīšu robežu un griestiem, rodas vairāk vietas glabāšanai. Turklāt šādi mēbeles izskatās lakoniskākas. Vienkāršāka kļūst arī uzkopšana, jo skapīšu augšpusē nekrājas putekļi.Kompakta gatavošanas zona

Statistika liecina, ka mājās ēst taisām retāk, daudzi mājās pagatavo tikai vieglas brokastis. Tam pielāgojas arī virtuves dizains. Masīvas konstrukcijas aizstāj kompaktas stūra vai līnijveida sistēmas ar divriņķu plītīm, slēptu glabāšanu un nelielu darba virsmu.

Divas krāsas vai faktūras

Modē nāk kontrastējošas divkrāsu mēbeļu sistēmas. Krāsas var būt izvietotas horizontāli vai vertikāli, pusi uz pusi vai arī pēc bāzes un akcenta principa. Klasisks variants – tumšāks krāsojums mēbeles apakšdaļā, gaišāks augšpusē. Vēl interesantāku krāsu pāri padarīs faktūru mikslis, piemēram, akmens un koks, marmors un metāls.

Bez augšējiem skapīšiem

Arvien biežāk cilvēki atsakās no augšējās skapīšu rindas. Šāda kompozīcija vizuāli atvieglo telpu, turklāt virtuves mēbeļu cena samazinās par trešdaļu. Sienu var atstāt tukšu vai izvietot tur tvaika nosūcēju kā akcentu.

Aktuālie virtuves interjera stili vēl vairākus gadus noteikti būs minimālisms, ekostils, haiteks, un mūsdienīgo virzienu modes alternatīva – ilgspēlējošais angļu stils.