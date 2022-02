Ja gribas skaistu dārzu, bet slinkums kopt: 7 ziedi, kas neprasa īpašas rūpes

Krāšņās un garās kāršrozes

Tās var mēģināt izaudzēt no sēklām, taču jārēķinās, ka tad pirmajā gadā kāršrozes var arī neuzziedēt. Turpretī izvēloties stādus podiņos, skaistu ziedu birumu var sagaidīt jau šajā vasarā. “Daudzus gadus tirgū pieejamas parastās kāršrozes, bet pēdējos gados arvienu populārākas kļuvušas pildītās kāršrozes dažādās krāsās,” saka Līna Spure, uzsverot, ka vienreiz nopirktas kāršrozes būs ieguldījums daudziem gadiem, jo tās viegli vairojas. “Kāršrozes var iestādīt un aizmirst! Tās augs, ziedēs un vairosies pašas, tikai jārēķinās, ka tās var izaugt aptuveni pusotra metra augstumā, tāpēc tās nereti stāda pie žoga vai sienas, īpaši vietās, kur gribas aizsegt kādu pabalējušu žoga stūri,” saka Spure.

Pašpietiekamās anemones

Anemone (Foto: Pexels)

Vēl vienas puķes, par kurām pēc iestādīšanas var aizmirst, – anemones. Turklāt šo ziedu īpatnība – tās var stādīt gan rudenī, gan pavasarī. To pašpietiekamības dēļ tās var stādīt gan vasarnīcās, gan lauku mājā, kur paši saimnieki nedzīvo uz vietas, bet aizbrauc tikai nedēļas nogalē. Anemones ir ļoti izturīgas arī pret aukstumu, tāpēc turpina priecēt līdz pat rudens salnām.

Atkal modē - kosmējas

Padomju gados kosmējas auga teju katrā dārzā un puķu dobē. Pēdējos 30 gadus tās nebija īpaši populāras, bet šobrīd atkal ir modē! Turklāt atšķirībā no senākiem laikiem, kad kosmējas auga metru līdz pat pusotru metru augstumā, šobrīd ir izveidotas arī daudz zemākas šķirnes, ko ērti kombinēt dobē arī ar citām vasaras un rudens puķēm. Kosmējas zied ļoti dažādās krāsās un toņos, tāpēc no tām dobē var veidot skaistas krāsu gammas. Arī kosmējas var stādīt gan no sēklām, gan stādiņiem, bet jārēķinās, ka no sēklām sētās var neuzziedēt šovasar.

Tauriņu karaliene – ehinācija

Ehinācija (Foto: Pexels)

Vēl viens augs, ko vienreiz iestādot, par to var aizmirst, ir eihinācija. Šīs ziemcietes ziedi ir dekoratīvi arī pēc noziedēšanas, tāpēc kaltētā veidā labi piemēroti floristikai. Savukārt ziedēšanas laikā ehinācijas piesaista tauriņus. Daudzi zina, ka ehinācija ir arī ārstniecības augs, taču kā uzsver Līna Spure, ārstnieciska ir tikai Echinacea Purpurea, bet kopā šķirnes ir ļoti daudz, tāpēc nevajag steigties no dārzā ziedošanās ehinācijām žāvēt tēju, bet labāk kārtīgi izpētīt šķirnes latīnisko nosaukumu uz paciņas vai poda (uz tās jābūt gan pilnajam šķirnes nosaukumam, gan arī latīniskajam apzīmējumam) un tad ar meklētāja palīdzību noskaidrot, vai konkrētais augs ir ārstniecisks.

Daudzkrāsainie īrisi

Īrisi (Foto: Pexels)

Viens no košākajiem dārza akcentiem, kas mūs priecē vasaras sākumā, ir īrisi, kas mūsdienās ir sastopami visās iespējamajās krāsās, no balta līdz dziļi melnam. Vienlaikus šie augi ir mazprasīgi un viegli pārziemo Latvijas klimata apstākļos, ja vien tos iestāda vietā, kas viņiem patīk – saulainā uzkalniņā, kur tiem klāt netiek grunts ūdeņi.

Ziedu dārza klasika – flokši

Izturīgi un smaržīgi – tādi ir flokši, kas augs un vairosies paši. Tirgū pieejami visādu nokrāsu flokši, ko var iedalīt zemajos un augstajos. Kas jūsu dārzam piemērotāks! Vienīgais visādi citādi tiešām izturīgo ziedu trūkums – tie pievilina miltrasu, tāpēc dārzu var nākties regulāri profilaktiski apstrādāt ar fungicīdiem.

Peonijas – lūdzu, neaiztikt!

Peonijas (Foto: Pexels)

Viens no viskrāšņākajiem un karaliskākajiem vasaras dārza ziediem, ko ne tikai nevajag, bet pat nedrīkst aiztikt lieku reizi! Jo pēc katras sakņu dalīšanas vai pārstādīšanas var paiet pat vairāki gadi līdz peonijas uzziedēs atkal. “Jārēķinās, ka pēc iestādīšanas peonijas var sākt ziedēt tikai uz otro-trešo gadu, un pirmo reizi zieds var būt mazāks, ar ne tik izteiktu krāsu, vai vienkāršais, nevis pildīts. Tāpēc nevajag izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, ka nopirkta nepareizā šķirne, gluži vienkārši jāpagaida līdz nākamajam gadam,” saka dārza eksperte Līna Spure. Viņa atklāj, ka pie mums vēl arvien ļoti populāras ir tās pašas senlaicīgas franču šķirnes, kas parādījās XIX. gadsimtā otrajā pusē, un kas ziedējušas dārzos arī padomju gados un joprojām tiek uzskatītas par vienām no vislabākajām pasaulēm – piemērām, viena no populārākiem ir balta ar dažam sarkanām svītriņām peonija, kas saucās Festiva Maxima un parādījās Francijā 1857. gadā! Tā teikt, pārbaudīta vērtība!