Uzķeroties uz pārdevēja brīnumstāstiem par ātri augošu koku ar fantastiskiem ziediem, stādu pircēji iztērē simtus par sakņu gabaliņiem

"Viens no pasaulē visātrāk augošajiem kokiem. 12–15 metru augsts ar ļoti lielām sirdsveida lapām. Tas ir ļoti strauji augošs koks. Zied lavandzilas krāsas ziediem ķekaros. 8–12 gados sasniedz 10 metru augstumu, nozāģējot to, no celma aug atvases un nākamais koks," tā lasāms kādā interneta lapā, kurā var pasūtīt pauloniju jeb princešu koka stādus. Ticamībai piebilsts, ka koks iztur 27 grādu salu un ka tirgotāji to pārbaudījuši Latvijas apstākļos. Dēstus piedāvā par pieciem, desmit un vairāk eiro, ziņo “Latvijas Radio”.