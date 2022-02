Kas jāzina, ja nolēmi ziemā sākt barot putnus

Mazputniņiem enerģijas rezerves ir ierobežotas – ja tie savus pēdējos spēkus iztērēs, lidojot no vienas tukšas barotavas uz citu, tie var nosalt un iet bojā. Ja regulāru barošanu nodrošināt nevari, putnus (it sevišķi pīles un gulbjus) labāk nebaro vispār!

Ja baro, iegaumē! Barotavu itin viegli pagatavot no piena, sulas pakas vai 2 l plastmasas pudeles. Vajadzēs papīra nazi un aukliņu. Pakas vai pudeles apakšā izgriez caurumus, pa kuriem viegli varēs iebērt barību un putni tai piekļūs. Ja vēlies, vari paku nokrāsot vai aplīmēt. Izmantojot aukliņu, iekarini barotavu kokā vai kādā citā vietā. Ja vieta ir vējaina, barotavā der ielikt akmeni, kas to nostabilizēs. Atceries regulāri no barotavas iztīrīt putnu mēslus un barības pārpalikumus!

Ar ko cienāt putnus?

Barotavā vari likt nesālītu speķi un dažādas sēkliņas, piemēram, linu, saulespuķu, kaņepju. Putniem garšos arī miežu putraimi, auzu pārslas, grūbas, prosa, vārīti zirņi un pupas. Izmanto arī zemesriekstus un rozīnes, kā arī svaigus augļus – ābolus, bumbierus. Atceries, ka sāļu un saldu nedrīkst likt nekādā gadījumā!

Kārumiņš putniem

Bļodā sagatavo maisījumu no sēklām, riekstiem, žāvētiem augļiem un auzu pārslām. Pāri pārlej izkausētus taukus (1/3 tauku 2/3 maisījuma). Samaisi visu kopā, izveido vēlamo formu, jo masa pēc tam sacietēs. Liec kārumiņu barotavā vai citā putniem viegli sasniedzamā vietā.

Kuri putni visbiežāk ciemojas barotavās?

Visbiežākie viesi pie barotavām ir dažādas zīlītes (galvenokārt lielās zīlītes un zilzīlītes, retāk cekulzīlītes, purva un pelēkās zīlītes), mājas un lauku zvirbuļi, dzilnīši, dižraibie dzeņi, melnie mežastrazdi, kā arī mājas baloži, žagatas un sīļi. Retāk barotavas apmeklē zaļžubītes, svilpji, pelēkās dzilnas, mazie un vidējie dzeņi. Lauku apvidos, ārpus lielajām pilsētām, it īpaši mežu un lielāku parku tuvumā, putnu barotavas paretam mēdz apciemot gandrīz visas Latvijā ziemojošo putnu sugas.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.