Viena vieta virtuvē, ko vairums cilvēku aizmirst iztīrīt – tas var radīt bīstamas sekas

Turklāt, ja filtrs ir aizķepis un netīrs, tauki nosēdīsies uz citām virtuves virsmām, tostarp sienām, skapjiem un tuvumā esošajām elektroierīcēm. Kopā ar salipušiem putekļiem, virtuvē radīsies vēl lielāka netīrība.

Kā tos efektīvi notīrīt?

Tvaika filtru tīrīšana var izmantot dažādas metodes. Viena no biežāk pieminētajām – darīt to vannā, filtrus izmērcējot siltā ziepjūdenī, kam pievienots mazgājamais pulveris. Pēc laika lipīgās nogulsnes būs vieglāk nomazgājamas.

Ja filtrs ir gatavots no metāla, to vairumā gadījumu var mazgāt trauku mašīnā. Jo regulārāk filtru tīrīs, jo vieglāk varēs atbrīvot to no taukiem.

Ja negribas izmantot sadzīves ķīmiju, filtrus var attīrīt, izmantojot visparastāko sodu – uzber to uz virtuves sūkļa un viegli noberž nosēdumus.

Vēl viens mājsaimnieču plaši pielietos līdzeklis tvaika nosūcēju filtru tīrīšanai ir koka kola. Taukainos filtrus ievieto vannā, pārlej ar gāzēto dzērienu tā, lai tas pilnībā noklāj netīrumus un atstāj uz laiku ievilkties. Pēc tam ar virtuves bristi netīrums nokasīt būs tīrais nieks.

Vairums nosūcēju ražotāji norāda, ka filtrus ieteicams tīrīt vismaz reizi mēnesī, taču biežums ir atkarīgs no tā, cik daudz Jūs ikdienā gatavojat. Ogles un akrila jeb auduma filtrus nemazgā, tos maina atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Kā zināt, kad filtrs jāmazgā?

Nosūcējs vairs nespēj efektīvi un ātri atbrīvot telpu no dūmiem, pat, strādājot augstākās intensitātes režīmā.

Ierīce darbības laikā ir ļoti skaļa. Neparasti skaļš troksnis arī var liecināt par to, ka nosūcējā esošais motors darbojas ļoti intensīvi, lai nodrošinātu gaisa attīrīšanu, un nepieciešams iztīrīt taukaino filtru.