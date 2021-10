Sarūpē garšaugu dārziņu arī ziemai!

Maurlociņi

Rudenī ir vērts parūpēties, lai arī aukstajā laikā allaž pie rokas būtu svaigi maurlociņi – gan bagātīgākai garšai ēdienos, gan veselībai. Tas nekas, ka dobē maurlociņu virszemes daļa jau sen kļuvusi nelietojama, varbūt pat neredzama; galvenais ir atcerēties precīzu vietu, kur lociņi aug. Ja tos izraksi un ienesīsi siltumā, tiem radīsies mānīgs iespaids, ka klāt pavasaris un jāsāk dzīt jaunus asnus. Svarīgi, lai pirms tam lociņi būtu dabūjuši vismaz dažu dienu ilgu aukstumu. Ja laukā tāds nav bijis, sagatavotos cerus pirms stādīšanas uz pāris dienām ieliec ledusskapī.

Pētersīļi un selerijas

Tie ir visvairāk piemēroti pārstādīšanai. Augiem pamatīgi apgriez lapas un atstāj tikai vidus čemuru, tad tie kuplāk sazaļos. Apdzeltējušos kātus nogriez, augu iestādi podā un podu vienu nedēļu vēl atstāj laukā, lai saknes iedzīvojas.

Ja iepriekš skaidri zināms, ka rudenī gribēsi zaļumus nest iekšā audzēšanai uz palodzes, jau pavasarī iestādi tos podos. Podus iegremdē zemē un vasarā turi dārzā. Rudenī podu izcel no zemes un apgriez saknītes, kas no poda apakšas caurumiņiem būs iestiepušās augsnē. Pēc tam garšaugu pārstādi mazliet lielākā podā.

Foto: Shutterstock

Timiāns

Ja timiāna ir daudz, dobē to vari atstāt visu ziemu. Ja nav ilgstoša un stipra kailsala, tas itin labi pārziemo.

Lai nodrošinātos ar svaigiem zariņiem virtuvē, timiāna ceru no dobes iestādi puķu podā, taču telpās nes tad, kad gaisa temperatūra ir vairs tikai daži grādi virs nulles. Ja ir balkons vai terase, timiānu pavisam aukstās dienās un naktīs var ienest iekšā, bet, tiklīdz laukā gaiss sasilst līdz +3 vai +4 grādiem, atkal izliec to ārā. Lai gan temperatūras svārstības starp āru un istabu ir visai pamatīgas, timiāns to pārdzīvo diezgan labi, toties kaitēkļiem tas nepatīk.

Rozmarīns

Pēdējā laikā ir radītas arī tādas rozmarīna šķirnes, kas spēj pārdzīvot nelielu salu, tomēr kopumā mūsu ziemas šim Vidusjūras augam ir par aukstu. Toties puķu podā iestādītu rozmarīnu, salam tuvojoties, ienes telpās un novieto uz visgaišākās palodzes. Ja telpā ir ļoti sauss gaiss, rozmarīnu regulāri rasini. Ja ir balkons, ar rozmarīnu vari apieties tāpat kā ar timiānu podiņā – kad tuvojas sals, ienes iekšā, kad kļūst par dažiem grādiem siltāks, iznes laukā.