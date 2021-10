Publicitātes foto

“Maxima” jubilejas pirmās automašīnas laimētājs - liepājnieks

Sveicot pirmo laimīgo uzvarētāju grandiozajā 10 automašīnu loterijā par godu “Maxima Latvija” 20 gadu jubilejai, jaunā Volkswagen T-Cross atslēgas šodien tika pasniegtas Oskaram Kukukam no Liepājas. Oskars kļuva par pirmo no kopumā desmit laimīgajiem, kuri līdz novembra beigām savā īpašumā iegūs kādu no VW T - Cross.