Laiks stādīt kailsakņus - ābeles, cidonijas un citus krūmiņus

Dari tā!

● Kailsakņu stādi tiek audzēti atklātā laukā un tirgoti neiepodoti, ar kailām saknēm. Šādu stādu vēlams iestādīt pēc iespējas ātrāk, bet, ja tas nav iespējams, nedrīkst pieļaut sakņu, īpaši smalko saknīšu, izkalšanu. Uzreiz pēc nopirkšanas stādu ievieto ļoti mitrā kūdrā vai ietin mitrā audumā, lai jau ceļā līdz mājām saknes nesāktu žūt.

● Lieliski, ja stādāmbedre ir sagatavota laikus; tad atliek vien iestādīt stādu. Ja bedre vēl jāgatavo, jāparūpējas par to, lai kailsaknis iespējami mazāk ciestu un varētu labāk ieaugt. Vari iemērkt to uz pāris stundām dubļu ūdenī vai šķidrā mālā, lai tas noklāj visas saknes un pasargā no izžūšanas. Stādu vari ievietot ļoti mitrā kūdrā – šādi augs var pavadīt vairākas dienas – vai pierakt; arī tā tas jutīsies labi.

Foto: Shutterstock

● Pirms stādīšanas pārbaudi, vai saknes nav samudžinājušās vai saritinātas kamolā. Tas traucēs augam ieaugt, tāpēc, iespējams, tas iznīks.

● Stādīšanas bedrē augsni pamatīgi samitrini, lai tā būtu pavisam slapja. Pēc iestādīšanas kailsakni aplaisti un turpini bagātīgi laistīt, līdz stāds ieaug.

● Kad stāds iestādīts, saīsini to vismaz par trešdaļu, lai augam ir vairāk spēka ieaugšanai.

