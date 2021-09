Kura kaķu šķirne ir visbailīgākā?

Kaķi ir vieni no izplatītākajiem mājdzīvniekiem un to uzvedība un personība arvien biežāk tiek pētīta, lai noteiktu to biheiviorālās iezīmes. Pētījumā, kas veikts Helsinkos, piedalījās vairāk nekā 4300 kaķi no 26 dažādām šķirnēm.

Pēc profesora Hannes Lohi pētnieciskās grupas veidotās anketas tika izpētītas kaķu personības, tajā ietverot visaptverošu informāciju par dzīvnieku pamatinformāciju un veselību.

Izmantojot faktoru analīzi, tika konstatētas septiņas personības un uzvedības iezīmes:

Aktivitāte/rotaļīgums

Bailīgums

Agresija pret cilvēkiem

Komunikabilitāte ar cilvēkiem

Komunikabilitāte ar citiem kaķiem

Problēmas, kas saistītas ar nokārtošanos (nokārtošanās nepiemērotās vietās, precizitāte attiecībā uz kaķu kastītes tīrību)

Pārmērīga sevis kopšana

“Lai gan nokārtošanās īpatnības un pārmērīga sevis kopšana nav personības iezīmes pašas par sevi, tās var liecināt par kaķa jūtīgumu pret stresu,” portālam "Science Daily" stāsta pētniece Salla Mikola no Helsinku Universitātes.

Novērotās īpašību atšķirības starp kaķu šķirnēm

Papildus individuālajām atšķirībām, arī starp šķirnēm var novērot skaidras atšķirības.

Visbailīgākā šķirne bija Krievijas Zilais, savukārt Abesīnietis bija vismazāk bailīgs. Bengālijas kaķi bija visaktīvākie, taču Persieši un Eksotiskie īsspalvainie – vispasīvākie.

Kaķi, kuri vispārmērīgāk sevi kopa, bija no Siāmu un Bali šķirnēm. Turcijas Vana kaķi bija ievērojami agresīvāki pret cilvēkiem un vāji komunikācijā ar citiem kaķiem.

“Mēs vēlējāmies gūt aptuvenu priekšstatu par to, vai starp šķirnēm pastāv atšķirīgas personības iezīmes. Turpmākajos pētījumos mēs izmantosim sarežģītākus modeļus, lai izpētītu faktorus, kas ietekmē īpašības un problemātisku uzvedību. Šajos modeļos mēs papildus kaķa šķirnei ņemsim vērā arī tā vecumu, dzimumu, veselību un plašu vides faktoru klāstu,” stāsta Mikola.

Ticamības un derīguma novērtēšana

Kaķu uzvedību un personību var pētīt, piemēram, izmantojot anketas, kas paredzētas to īpašniekiem. Šādas anketas var novērtēt kaķu uzvedību ilgtermiņā un ikdienas apstākļos, ko nav iespējams veikt uzvedības testos. Turklāt kaķi testos ne vienmēr uzvedas tā, kā tie uzvedas ikdienā. To subjektīvā rakstura dēļ ir jānovērtē anketu ticamība, pirms datus var izmantot tālāk.

Šajā pētījumā zinātnieki sazinājās ar kaķu īpašniekiem, kuri uz anketas jautājumiem atbildēja pirms viena līdz trim mēnešiem, pieprasot viņiem atkārtoti aizpildīt anketu vai lūgt vienam no pieaugušajiem, kas dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā, atbildēt uz anketas jautājumiem par to pašu kaķi. Mērķis bija izvērtēt aptaujas lapas uzticamību.

