Kā mudināt bērnus izvēlēties veselīgākus produktus? Pieredzē dalās Jana Medova

“Jo baisākus mēs izdomāsim stāstus par saldumiem, čipsiem un gāzētiem dzērieniem, jo ātrāk bērns vēlēsies šo visu interesanto izmēģināt un slēpt no vecākiem. Mums mājās saldumi nav aizliegti. Tie pie mums ir reti, taču, kad parādās, es par to traci neceļu. Mēs ar bērniem daudz pārrunājam dažādu produktu ietekmi uz organismu, turklāt izvairāmies no apzīmējumiem „labs” vai „slikts” produkts, lai nerastos priekšstats, ka „sliktais ir interesants”. Vienlaikus uz pārtikas veikalu dodos kopā ar bērniem un jautāju, ko viņi vēlas nopirkt, ļauju viņiem izvēlēties, apspriežu ar viņiem izvēlētos produktus, un esmu arī patīkami pārsteigta, kad redzu, cik saprātīga ir bērnu izvēle,” stāsta dzīvesstila influencere Jana Medova.

Kā Jana atzīst, dodoties uz veikalu kopā ar bērniem un ļaujot viņiem izvēlēties produktus, viņa uzrauga, lai viņi iepirkumu grozu nepiepilda ar konfektēm. Tāpat bērnu groziņā ir nonākusi vien viena šerbeta paciņa, bet pārējie produkti bijuši, piemēram, makaroni, siers makaroniem, zemesriekstu sviests, dārzeņi, augļi. Visvairāk priecē, ka bērni min frāzes: „Mammu, paņemsim ogas, jo tajās ir tik daudz vitamīnu!”

Ja jūs nezināt, kā nodarbināt savu bērnu veikalā un sākt ceļu uz atbrīvošanos no saldumu mānijas, tad, lūk, jums ideja: @maxima.lv sākusies kampaņa. Sirsnīga izvēle, kuras mērķis ir pircējiem ar Paldies karti nodrošināt ilgtermiņa atlaides līdz pat 58% veselam lērumam vietējo un ārvalstu preču un pārtikas produktu.

Šobrīd “Maxima” veikalos norisinās kampaņa “Sirsnīga izvēle”, kur vairākiem vietējo un pasaules zīmolu produktiem ir atlaides līdz pat 58 % ilgtermiņā ar “Paldies” karti. Jana pauž, ka iepirkšanos veikalā var padarīt jautru un dot bērniem uzdevumu – piemēram, izvēlēties trīs “Sirsnīga izvēle” kampaņas produktus, kuri ir norādīti ar oranžām cenu zīmēm. Produktu izvēles laikā bērni var atlasīt gan kādus saldumus, gan kādu veselīgu našķi, tādējādi tiks veidota arī mierīgāka attieksme pret saldumiem.