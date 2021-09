Ko darīt ar jauno ķirbju ražu? Pagatavo Raimonda Zommera iedvesmotu maltīti

"Ķirbis ir rudens vēstnesis un to iespējams pagatavot visdažādākajos veidos. Lai arī ķirbja garša nav izteikta, to var pasniegt kopā ar citiem produktiem, kas paspilgtinās tā garšu. Neskatoties uz to, ka ķirbis plaši tiek izmantots dažādās biezzupās, tas ir gards arī ceptā veidā, kas neprasīs daudz pūļu un laika gardas maltītes pagatavošanai," stāsta "Maxima Latvija" vēstnesis un šefpavārs Raimonds Zommers.

Sastāvdaļas 4 personām:

1 kg ķirbis

400 g Trikata sniega bumbas

100 ml olīveļļa

4 ēd.k. balzāmetiķis

Sāls

Pipari

Baziliks

Pagatavošana:

Plāni sagriež ķirbi šķēlēs.Uzsilda pannu, kad tā ir uzkarsusi, pannā lej olīveļļu un liek cepties ķirbju šķēles. Tās apcep no abām pusēm līdz ir brūnas.Izceptajām ķirbja šķēlēm uzkaisa sāli un piparus, pasniedz ar sniega bumbām, pārlietu balzāmetiķi un svaigām bazilika lapiņām.

