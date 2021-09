Biežākie veterinārās klīnikas apmeklēšanas iemesli

Ausu kaites

Ļoti izplatīta problēma suņu vidū ir dažādas ausu kaites – alerģiska nieze, vidus un iekšējās auss iekaisums, ausu ērcītes un traumas. Nopietnākā no kaitēm ir otīts jeb vidusauss iekaisums, un visvairāk tam ir pakļauti suņi ar nokarenajām ausīm – kokerspanieli, baseti, miniatūras pūdeļi. Ausu infekcijas simptomi ir viegli atpazīstami, jo šī infekcija rada sāpes un diskomfortu, ko suns arī izrādīs – mēģinās ausi aiztikt un kasīt. Saimniekam jāprot pamanīt suņa neparasto uzvedību, lai laikus reaģētu un nogādātu mājdzīvnieku klīnikā, kur veterinārārsts sniegs nepieciešamo palīdzību.

Foto: Krystian Beben, unsplash.com

Zobu un smaganu veselība

Tāpat kā cilvēkus, arī suņus var piemeklēt zobakmens. Tā rezultātā suņa mute sāk smakot, bet saimnieki mēdz maldīgi domāt, ka tas ir normāli. Diemžēl smaka ir simptoms, kas liecina par zobu bojāšanos, un saimniekam noteikti vajadzētu reaģēt, pamanot izmaiņas. Suņa mutes dobums būtu regulāri jātīra arī mājas apstākļos, bet, ja šāds paradums nav izveidojies, atliek tikai doties pie speciālista, lai zobus iztīrītu vai sliktākajā gadījumā – izrautu.

Gremošanas traucējumi

Dzīvojot ar suni, bieži gribas padalīties savos gardumos ar četrkājaino draugu. Tomēr šādi paradumi noteikti nenāk dzīvniekam par labu, jo suņa gremošanas sistēma ievērojami atšķiras no cilvēka. Šī iemesla dēļ pastāv dažādi veselības riski, no kuriem izvairīties ir pavisam vienkārši, ja ierobežo suņa piekļuvi pārtikas produktiem. Suņiem īpaši bīstamo produktu sarakstā ir šokolāde, vīnogas, ķiploki, avokado un sīpoli, bet vēdergraizes var sagādāt arī dažādi saldumi, desa un citi kūpināti vai sāļi ēdieni. Ja mājās ir bērni, jābūt vēl piesardzīgākiem, jo viņiem vienmēr kaut kas nokrīt, izlīst vai gluži vienkārši gribas padalīties.



Lai veicinātu izpratni, veterinārārste Kristīne Dumpe stāsta, kādu postu var nodarīt atsevišķi produkti: “Sīpolus svaigā vai termiski apstrādātā veidā nedrīkst dot dzīvniekiem pat mazās devās - tie iznīcina mīluļa sarkanos asins ķermenīšus un izraisa anēmiju, kā rezultātā parādīsies vājums, apātija un apetītes trūkums. Liels cukura daudzums dzīvniekam var izraisīt aptaukošanos, cukura diabētu un zobu bojāšanos. Savukārt sāļu ēdienu lietošana uzturā sunim izraisīs pastiprinātas slāpes un urināciju, kas ar laiku var izraisīt iekšējo orgānu darbības traucējumus.”



Tiesa gan, ne visi produkti, ko uzturā lieto cilvēks, ir suņiem kaitīgi. Piemēram, burkānu graušana var palīdzēt suņiem atbrīvoties no aplikuma, bet mellenes nodrošina antioksidantu un vitamīnu uzņemšanu. Jāņem vērā, ka, apēdot lielāku burkāna gabalu, sunim var izveidoties nosprostojums zarnu traktā. Tāpēc svarīgi saglabāt modrību un, pirms piedāvāt mīlulim ēdienu no cilvēku galda, konsultēties ar veterinārārstu par to, ko drīkst un ko nedrīkst dot dzīvniekam, lai veterinārā klīnika nekļūtu par otrajām mājām.

Foto: Christian Bowen, unsplash.com

Saindēšanās

Veterinārārste aicina uzmanīties ne tikai no bīstamo pārtikas produktu nonākšanas suņa uzturā, bet arī pievērst uzmanību mājās esošajiem telpaugiem. Suņiem indīgi augi ir dažādi populāri un visiem iemīļoti ziedi, no kuriem daudzi var izraisīt nopietnus nieru bojājumus un nieru mazspēju. Tāpēc, ja ģimenes māju rotā dažādi zaļumi, ir svarīgi minētos augus novietot dzīvniekiem nepieejamā vietā:

lilijas;

tulpes;

narcises;

maijpuķītes;

hiacintes;

dracēnas;

dīfenbahijas;

hortenzijas;

petūnijas.

"Ne visi šie augi apdraud dzīvnieka dzīvību, taču var izraisīt nopietnu saindēšanos un ilgstošas veselības problēmas. Turklāt bīstamas var būt ne tikai augu daļas, bet arī ūdens, kurā stāv ziedi," uzver veterinārārste.



Galvenie simptomi, kas liecina, ka dzīvnieks ir saindējies, ir siekalošanās, vemšana, kustību koordinācijas traucējumi un caureja. Ja mājas mīlulim tiek novērotas kādas no šīm pazīmēm – steidzami jāapmeklē veterinārā klīnika. Mājas apstākļos dzīvniekam palīdzēt ir teju neiespējami, tāpēc nevajadzētu riskēt ar mīluļa dzīvību, cerot, ka saindēšanās pāries pati no sevis.

Foto: Lennon Cheng, unsplash.com

Profilaksei un ārkārtas situācijām

Lai dotos pie veterinārārsta, nav jāgaida saslimšana vai traumas - ikgadēja profilaktiska pārbaude novērsīs nopietnu veselības problēmu attīstību, ja saslimšana tiks atklāta savlaicīgi. Dino Zoo plaša spektra klīnikā pieejamie pakalpojumi palīdzēs būt informētam par mīluļa veselību un tās saglabāšanas iespējām.



Bet, ja suņa uzvedība jau ir mainījusies un radušās aizdomas par saslimšanu vai saindēšanos, jārīkojas nekavējoties. "Dino Zoo" veterinārā klīnika Rīgā, Krasta ielā 52, ir atvērta katru nedēļas dienu no 9:00 līdz 21:00, bet nepieciešamības gadījumā vari pieteikt vizīti uz mājām.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Dino Zoo"