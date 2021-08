Kas jauns Latvijas garšu pasaulē? Atklāj izstādē "Riga Food 2021"

Circeņu desiņas – olbaltumvielu bomba

Tu tiešām nepārlasījies, “European Importing Company” izstādē prezentēs augstākās kvalitātes žāvētas cūkgaļas desiņas ar kaltētu circeņu miltiem. Kaltēti circeņi un to milti ir īpaši barojoši, un viena no to vērtīgākajām uzturvielām ir olbaltumvielas. 100 gramos circeņu ir divreiz vairāk olbaltumvielu nekā liellopu gaļā, četrreiz vairāk dzelzs nekā spinātos, 10 reizes vairāk B12 vitamīna nekā lasī un vairāk kalcija nekā pienā. Vai vēl kaut kas ir jāpiebilst? Circeņu desiņas ir ne tikai barojošas un veselīgas. Tās būsarī garda uzkoda pie labas filmas vai tālākā izbraucienā.

Vegānisks burgers ar liellopu garšu

Liellopa garšas burgers “Furious Burger” ir jaunums Latvijas vegāniskajā virtuvē! Tas vizuāli un pēc tekstūras atgādina gaļas izstrādājumu, bet patiesībā ir balstīts uz augu bāzes proteīniem. Vegānisks, sātīgs un garšīgs! Atšķirībā no pārējiem augu izcelsmes burgeriem, kas jau pirms tam ir termiski apstrādāti un lietotājam sniedz ierobežotas iespējas ietekmēt burgera garšas īpatnības, “Furious Foods” burgeram var izvēlēties apstrādes pakāpi – no asiņaina līdz pat labi izceptam. Šis burgers ir lielisks pagatavošanai gan mājās, gan derēs arī HoReCa sektoram.

Čiekuru šokolādes – našķis imunitātei

Ideja par čiekuru produktiem ģimenes uzņēmumam “Mītavas čiekurs” radās jau pirms sešiem gadiem, kad vecākais dēls ilgstoši cīnījās ar klepu.“Nelīdzēja aptiekā iegādātie medikamenti, tāpēc sieva meklēja alternatīvu – ievāca informāciju par priežu vērtīgajām īpašībām un sāka ražot imunitāti stiprinošus produktus. Tie puiku izglāba no ilgstošās slimošanas un raisīja lielu interesi arī apkārtējos, ”stāsta “Mītavas čiekurs” vadītājs Reinis Artimovičs. Šogad uzņēmums radījainovatīvu produktu līniju – piecu veidu šokolādes ar priežu čiekuriem: melno šokolādi ar veseliem priežu čiekuriem, pildītas trifeles ar čiekuru sīrupu, čiekuru īrisu no baltās šokolādes, karamelizētus un veselus čiekurus, kas glazēti piena šokolādē. Labākais našķis rudenim!

Divi vienā – krūzīte kā deserts

Piedāvājam iepazīties ar jaunu tendenci visā pasaulē – ēdamiem traukiem. “Manuss” izstādē "Riga Food 2021" prezentēs ēdamās krūzītes karstiem dzērieniem un desertiem. Ēdamās krūzītes ir lieliska alternatīva vienreizlietojamiem traukiem, tātad – atkritumu nebūs! Ēdamās krūzītes nesakarst, nemaina dzēriena garšu un neizmirkst līdz pat 60 minūtēm. Nāc uz izstādi, izdzer kafiju un cepuma vietā apēd krūzīti!

Latviešu toniks – veldzējošs lādiņš

Jūnijā, kad Latvijā varēja izbaudīt pamatīgu svelmi un karstumu, mājražotājs Jānis Smelters radīja jaunu atspirdzinošu dzērienu “Ingvertonic”. Par latviešu toniku dēvētais dzēriens ir gāzēts un nedaudz rūgtens ar nelielu ingvera kņudināšanu pēcgaršā. Dzēriena pamatā ir ingvers, kam pievienoti liepziedi, plūškoka ziedi, cidoniju sula un vērmeles rūgtumiņam. Ingvers nav tikai garšviela vai zāles, tas var būt arī galvenā sastāvdaļa. Atdzesēts “Ingvertonic” lieliski atveldzēs, sniegs enerģiju un uzlabos tonusu. Pēc tā baudīšanas vaigi kļūst sārtāki un cilvēki smaidīgāki.

Baltijā pirmais olu saldējums

Olu patrioti “Balticovo” šovasar ir radījuši jaunumu – Baltijā pirmo saldējumu no olu baltuma un olu melanžas (no čaumalām atdalīta šķidrā olu masa). Olu saldējuma “Plombīrs” un “Šokolādes plombīrs” pamatā ir mājas saldējuma recepte. Ola ir bagāta ar vērtīgām uzturvielām un saldējumam piešķir patīkamu tekstūru. Tas priecē visus, kam garšo saldējums un kas dod priekšroku vietējo ražotāju izstrādātām receptēm ar mūsu zemē iegūtām sastāvdaļām un laika gaitā pārbaudītām garšu kombinācijām. Lielisks deserts gan līksmām svinībām, gan gardiem vakariem ģimenes lokā.

Mango ievārījums ar čijas sēklām – eksotiska garša

Latvijā gandrīz 50% pircēju izvēlas baudīt neparastas un eksotiskas garšas, tāpēc arī “Pūre” ir paplašinājusi savu ievārījumu klāstu. Jaunā ievārījuma sastāvā ir augļu karalis mango apvienojumā ar čijas sēkliņām, kas ir brīnišķīgs antioksidantu proteīna, Omega 3 un Omega 6 taukskābju avots. Augsta kvalitāte un izcila garša – kā mājās gatavotam ievārījumam. Nogaršo to Latvijas nacionālajā kopstendā!

Majonēze “Yo,Majo!”

“Yo,Majo!” ir pilnīgi jauns produkts, ko latviešu uzņēmums “Furious Foods” pirmoreiz prezentēs tieši izstādē “Riga Food”. Majonēzes pamatā ir augu izcelsmes produkti. Tai ir divas garšas: “Provansas” klasiskās garšas piekritējiem un “Ar dienvidu garšvielām”, kas būs ideāla mērcīte dārzeņiem vai čipsiem. “Domājot nosaukumu, veicām izpēti un secinājām, ka mūsu iecerētie nosaukumu varianti jau ir aizņemti. Jomajo, kā lai nosauc? Un nosaukums bija rokā! Lai svešvalodās to neizrunātu kā “Džomadžo”, mēs to pārveidojām par “Yo’Mayo”,” stāsta “Furious Foods” īpašnieks Didzis Piļāns.

“SEED FOOD” – neierasta maizes šķēle

N.Bomja maiznīcas “Lielezers” jaunums – “SEED FOOD” sēklu uzkodas ar picas un Čedaras siera garšu. Tās ir pagatavotas bez glutēna saturošu produktu klātbūtnes. Ar augstu uzturvērtību gan šķiedrvielu, gan olbaltumvielu ziņā – kā radīts gardēdim, kurš prot novērtēt augstvērtīgas uzkodas!“Jau sākotnēji, veidojot šo produktu, gribējām, lai tam būtu maizes šķēles funkcija, laba garša un tas “trāpītu” veselīgo produktu plauktiņā,” stāsta “Lielezers” ražošanas vadītājs Valters Kanopa. Tās tiešām ir kā maize – var ēst vienu pašu vai uzlikt kaut ko virsū.

Spirulīnas dzērieni – enerģijas avots

Latvijas zinātnieču uzņēmums “Spirulina Nord” izstādē “Riga Food 2021” Inovāciju stendā prezentēs spirulīnas dzērienus, kurus var uzglabāt istabas temperatūrā. Veidojot jaunos dzērienus, zinātnieces izvēlējās Latvijai tradicionālas garšas un izejvielas – cidonijas, dzērvenes, ābolus. Produktos ir saglabātas vērtīgās tropiskās mikroaļģes spirulīnas vērtības – antioksidanti un vitamīni, turklāt ar bagātīgu augļu un ogu garšu. Garšos arī bērniem!

Un tas nav viss!"Rāmkalni" izstādē prezentēs dabīgās BIO sulas, "Jaunpils pienotava" interesentus priecēs ar siera šķēlītēm, ''Sabiles sidrs'' aicina nogaršot ābolu sauso baltvīnu "Gardeners Five Seeds", kas prestižajā konkursā "CiderWorld'21 Award" ieguva zelta medaļu. Savukārt "SKIM Gardumi" prezentēs "Aitu piena sūkalu želejkonfektes", kuras ir radītas veiksmīgas sadarbības rezultātāar "Riga Food 2020" satikto Elizabeti Bendiku no "Bendiku piena aitām". Vēl interesenti varēs nogaršot Dārzkopības institūta pētnieku radītus neierastus krūmcidoniju pārstrādes produktus.

“Riga Food” – pārtikas nozares centrālais notikums Baltijā!

No 9. līdz 11. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks pārtikas izstāde “Riga Food 2021”, kas nozares profesionāļiem sniegs drošu vidi jauniem darījumiem, bet ikvienam gardēdim piedāvās iepazīt jaunas garšas. Lai arī “Riga Food 2021” varēs piedalīties uzņēmumu pārstāvji tikai no tām valstīm, kam ir Eiropas Savienībā sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, tiek plānots, ka šogad izstādē savas preces un pakalpojumus prezentēs vismaz 300 uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Spānijas, kopumā no 15 valstīm.

Šogad izstādē būs apskatāmi Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Spānijas un Ukrainas kopstendi. Latvijā saražoto vienkopus varēs iepazīt un degustēt Latvijas nacionālajā kopstendā un Zivrūpniecības nozares kopstendā.

“Riga Food” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Vairāk: www.rigafood.lv

“Riga Food 2021” notiks zaļajā režīmā!

Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu saprot vidi, kurā atrodas tikai personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir izslimojušas šo slimību. Ieeja Izstāžu centrā tikai ar derīgu ES sadarbspējīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un izstādes biļeti. Vairāk info par zaļā režīma izstādes apmeklēšanu: www.bt1.lv/rigafood/visit.php

Darba laiks:

9.–10. septembris 10.00–18.00

11. septembris 10.00–17.00

Ieejas biļete – 3 EUR

Pārtikas nozares profesionāļiem reģistrējoties ieeja bez maksas!

Autostāvvieta: 5 EUR