Kā padarīt veco matraci ērtāku? Un - ko ņemt vērā, izraugoties jaunu?

Jauna dzīve vecajam matracim

Ja gultas virsma ir nelīdzena, traucē savienojuma vieta starp divām gultām vai ja esošais matracis ir pārāk ciets, ātrs risinājums ir virsmatracis.

“Virsmatraci var izvēlēties atkarībā no tā, kādas funkcijas šķiet svarīgas. Virsmatrača biezums var būt no 3,5 līdz 8 cm. Plānākie ir piemēroti virsmas higiēnas nodrošināšanai un papildu komfortam, ja virsma ir mazliet nelīdzena. Šādu matraci ir ērti paņemt līdzi ceļojumā un lietot arī, piemēram, kempingos un viesnīcās. Vidēja biezuma poliuretāna putu virsmatracis noder vecā matrača uzlabošanai un mēbeļu savienojuma vietu nosegšanai, kā arī ērtākai gulēšanai uz ļoti cieta matrača. Biezākais virsmatracis no viskoelastīgo putu materiāla uzlabo komfortu un miega kvalitāti. Viskoelastīgās putas pielāgojas ķermeņa formai, tāpēc guļot uz šādavirsmatrača ir vieglāk atslābināties,” saka IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus.

Viņš piebilst, ka virsmatracis arī pasargā matraci no putekļiem un netīrumiem. Virsmatrači ir viegli izvēdināmi un tīrāmi.

Svarīgākais matrača izvēlē

Jebkurā matracī ar laiku var sakrāties putekļi un putekļu ērcītes. Ir aprēķināts, ka matracis savā mūžā uzsūc aptuveni 300 litrus sviedru,tāpēc ir ieteicams ik pēc 8 līdz 10 gadiem matraci nomainīt.

Foto: Publicitātes foto

“IKEA klāstā ir matrači dažādām gaumēm un vajadzībām: gan vienkāršāki un ekonomiskāki, gan augstas kvalitātes modernu materiālu matrači, gan no dabiskiem materiāliem izgatavoti matrači. Matračiem ir atšķirīgi veidi - pieejami poliuretāna putu materiāla matrači, atsperu matrači un kabatu atsperu matrači. Vispirms būtu jāizlemj, cik mīkstu guļvietu vēlies: vidēji stingru, stingru vai ļoti stingru. Matrača stingrību nosaka bāze: atsperes, poliuretāna putas vai latekss, kā arī virsējā slāņa materiāls,” dizainers skaidro.

Viņš saka, ka poliuretāna putu matračus biežāk piedāvā bērniem un jauniešiem, jo tie ir stingrāki un nodrošina pareizu mugurkaula stāvokli guļot, kas augošam organismam ir īpaši svarīgi. Šāds matracis pielāgojas gulētāja ķermenim, vienmērīgi sadalot svaru un nodrošinot atbalstu tieši tur, kur tas nepieciešams. Viena no lielākajām poliuretāna putu matraču priekšrocībām ir tā, ka, guļot blakus, gulētāji grozoties netraucē viens otram – kustība dēļ matrača materiāla īpašībām neizplatās tālāk. Visiem poliuretāna putu matračiem ir mazgājami pārvalki.“Daudzi izvēlas kabatu atsperu matračus. To galvenā priekšrocība ir tāda, ka katra “kabata” reaģē uz spiedienu atsevišķi, tāpēc matracis pakļaujas gulētāja kustībām un pielāgojas ķermenim. Matrača konstrukcija nodrošina labu ventilāciju, tāpēc matracī neuzkrājas mitrums.”

Foto: Publicitātes foto

Izvēloties matraci, ir jāpievērš uzmanība arī papildu virsējam slānim: cik tas ir biezs un no kāda materiāla izgatavots. Virsējais slānis nodrošina papildu komfortu, pielāgojoties ķermenim un samazinot muskuļu sasprindzinājumu. Tie, kas īpaši ciena ērtības, var izraudzīties matraci ar tā dēvētajām komforta zonām. Šāds matracis nodrošina atbalstu tieši tur, kur nepieciešams: plecu un gūžu zonās tas ir mīkstāks, bet kakla un vidukļa zonās – cietāks.

“Svarīgākais ir tas, lai cilvēkam matracis būtu ērts, un tas ir ļoti individuāli. Tāpēc mēs veikalā vienmēr aicinām pircējus vispirms izmēģināt dažādus matračus – apgulties ierastajā pozā, pagrozīties un saprast, vai tiešām ir labi. Parasti ķermenim vajag līdz trim mēnešiem, lai pielāgotos jaunam matracim, tāpēc noteikti der painteresēties par iespējām matraci vajadzības gadījumā atdot atpakaļ un apmainīt. IKEA dod pircējiem laiku izmēģināt jauno matraci un pierast – ja matracis tomēr nav īstais, to var 90 dienu laikā atdot atpakaļ vai apmainīt. Vairumam IKEA matraču un matraču pamatņu ir 25 gadu garantija,” saka IKEA speciālists.

Viņš piebilst, ka pamazām paliek pagātnē priekšstats, ka stingrs matracis vienmēr ir veselīgāks. Pircēji atkal atgriežas pie mīkstākām, ērtākām guļvietām.

Higiēnas nodrošināšana

Lai matracis kalpotu ilgāk, tā mūžu var paildzināt ar matrača aizsargu. Tas absorbē sviedrus, novērš matrača notraipīšanos, bet netraucē materiālam elpot. Ir pieejami arī ūdensizturīgi matraču aizsargi, kas ir īpaši noderēs tiem, kas dzīvo ar bērniem. Svarīgi, ka šādi matraču aizsargi ir viegli mazgājami.

“Dažiem matraču aizsargiem ir vēl papildu funkcija: tie nodrošina optimālu termoregulāciju guļot. To pildījumā ir smalkas, vaskotas viskozes šķiedras, kas uzņem lieko siltumu, ja ķermenis sasilst, un to atdod, ja temperatūra krītas,” skaidro Dariuss Rimkus.

