Dālijas - košās atvadas no vasaras

Sākumā nelielā platībā auga tikai divas šķirnes, tad četras, piecas, kas bija izplatītas visā Latvijā. Tieši tāpēc, sākot audzēt dālijas, ģimenē nolēma koncentrēties uz grieztajiem ziediem, ne šķirņu kolekcionēšanu vai gumu tirdzniecību.

Šogad Ābeļu ģimenes dārzā aug aptuveni 300 šķirņu dālijas, kas gadu gaitā ir novērtētas un pārbaudītas tieši griezto ziedu kvalitātē. Arī platība, kurā audzē dālijas, ir krietni vien palielinājusies – nu ik gadu tiek iestādīti ap 30 000 gumu, un dāliju ziedi, kas izauguši saimniecībā netālu no Jelgavas, tiek pārdoti arī ārpus Latvijas robežām.

Agņa Ābeles padomi dāliju audzēšanā

Gums. Latvijā ir ierasts, ka liels gums ir labs gums, taču Agnis norāda, ka izmēram nav nozīmes, – dālijas augs gan no liela, gan vidēja, gan pavisam maza guma. Tomēr dāliju audzētājs iesaka izvēlēties vidēja izmēra gumus, jo tie vienlaikus dzen gan stingrus lakstus, gan veido stipras saknes un krūmi aug kompakti. Savukārt liels gums uzņem daudz barības vielu, tāpēc veido lielus, garus lakstus, ko vējš viegli sagāž, tam ir daudz zaļās masas, uz kuras neizceļas ziedi.

Spraudeņi. Vienu un to pašu gumu nevajadzētu stādīt daudzus gadus – tas noveco, dāliju krūms aug kropls, arī ziedi vairs nav tik kvalitatīvi. Pēc pieredzes Agnis zina, ka gums ir kvalitatīvs tikai trīs gadus, pēc tam šķirne ir jāatjauno ar spraudeņiem. Gumi, kas apsakņoti no spraudeņa visvērtīgākais stādāmais materiāls, un ikviens tos var apsakņot pats: marta sākumā no glabātavas izņem dāliju gumu, iestāda to kvalitatīvā un nedaudz mitrā substrātā, novieto siltā, labi apgaismotā telpā un turpina regulāri mitrināt augsni. Drīz vien gums dzen dzinumus, un, kad tie paaugušies, nogriež spraudeņiem; nolauž zem pēdējās lapas un ievieto labā kūdras substrātā, ko regulāri mitrina. Dobē izstāda pēc Jāņiem.

Augsne un vieta. Dālijām vajag sauli, tāpēc Agnis piekodina nestādīt tās ēnainā un vējainā vietā – puķes neaugs, izstīdzēs un lūzīs. Dālijas labi aug vieglā, bagātīgā, labi drenētā augsnē, kas ir dziļi un labi uzirdināta. Augsni var bagātināt ar kompostu vai satrūdējušu organisko mēslojumu. Krāšņās puķes augs arī mālainā zemē, turklāt audzētājam rudenī būs ļoti grūti no smagās zemes izrakt gumus.

Stādīšana. Agnis dālijas iesaka stādīt ābeļu ziedēšanas laikā, jo tad zeme ir sasilusi vajadzīgajā temperatūrā (vismaz +10 grādi). Agrāk dālijas stādīt nevajadzētu, jo tām nav veģetācijas, gumi aukstajā zemē vai nu sapūs, vai gaidīs siltāku laiku. Stādot dāliju, gumu ievieto seklā bedrītē un uzber virsū zemi tikai 3 centimetrus virs sakņu kakla. Vienu gumu no otra stādi aptuveni 50 centimetru attālumā.

Mēslojums. Dālijas ar slāpekli saturošu mēslojumu mēslo tikai līdz Jāņiem, bet pieredzējušais dāliju audzētājs iesaka izmantot kompleksos mēslojumus, kas dāliju nodrošina ar visām tai nepieciešamajām barības vielām. Kā vislabāko viņš nosauc Campo Novatec mēslojumu, kas darbojas vismaz 30 dienas, vai YaraMila Commplex. Dāliju mēslošanai piemērots ir mēslojums, kas nesatur hloru.

Laistīšana. Dālijas laista ar siltu ūdeni reizi nedēļā, bet bagātīgi; Agnis saka – tā, lai pludo! Laistot jāizvairās apliet ziedus un lapas, tas puķēm ļoti nepatīk.

Krūmu veidošana un atpumpurošana. Lai krūmi augtu kompakti, kupli un raženi ziedētu, nevis dzītu vienu garu mastus gaisā, dāliju audzēšanas eksperts iesaka nolauzt laksta galotni, kad tam ir izauguši divi lapu pāri. Ļoti svarīgi ir nenokavēt šo mirkli, jo dālijas ātri aug un, kad laksts jau ir pusmetru garš, galotņot ir par vēlu. Tā kā Agnis specializējas tieši griezto ziedu audzēšanā, īpaša uzmanība tiek veltīta ziedu kvalitātei, ne kvantitātei. Lai ziedi būtu izcili lieli un skaisti, dālijas atpumpuro; uz laksta atstāj tikai augšējo, centrālo pumpuru, pārējos nolauž. Un ikvienu, kas vēlas izaudzēt brīnumskaistus ziedus, viņš mudina atpumpurot savas dālijas. Un, protams, nedrīkst aizmirst nogriezt visus pārziedējušos ziedus – tad dālijas priecēs līdz pat salnām.

Kaitēkļi. Dālija ir ļoti spēcīgs augs, tāpēc daudz kaitēkļu to neapdraud. Dažkārt uz jaunajiem dzinumiem uzmetas laputis, bet dālijām tās nav īsts ienaidnieks. Toties laikapstākļu dēļ savairojušies tripši gan! Pērn daudzi dāliju mīļotāji sociālajos tīklos vērsās pie Agņa pēc padoma – kā palīdzēt dālijām, kas karstajā saulē uz lauka vai dobēs apdegušas. Viņš kā dāliju audzēšanas profesionālis zina, ka dālijas saulē apdegt nevar, bojājumus ir radījuši tripši, kas dālijas apēd! Tāpēc, lai pasargātu skaistās puķes no tripšiem, tās nu jau trīs gadus ziedēšanas laikā miglo.

Gumu izrakšana un uzglabāšana. Dāliju gumus izrok aptuveni nedēļu pēc tam, kad nosaluši laksti un ziedi. Rok saulainā laikā un pēc izrakšanas uz 2–3 stundām novieto uz sieta vissaulainākajā un vējainākajā vietā – lai gums dezinficējas un apžūst. Lakstus nogriež līdz pat pumpuru joslai.

Ja krūms tiek uzglabāts vesels, tas ir jātur glabātavā ar kājām gaisā, lai nebojājās pumpuru josla, kas veidojas no zaļās masas. Agnis piekodina dāliju gumus neglabāt kopā ar kartupeļiem, jo tie elpo un dālijas bojāsies. Dāliju uzglabāšanai piemērota ir +5 līdz + 6 grādu temperatūra. Nedēļu pirms Ziemassvētkiem dāliju gumi jāpārskata, vai nav sākuši bojāties. Ja kāda sakne gumā ir sapuvusi, to izgriež un dezinfekcijai lieto Trihodermīnu vai melno ogli. Ar tiem var apstrādāt visus glabāšanā esošos gumus.

Kā ilgāk saglabāt grieztos ziedus?

Ja gribas, lai dāliju ziedi pēc nogriešanas ilgi un krāšņi stāv vāzē, katra zieda kāta galiņu 5 sekundes iemērc verdošā ūdenī un pēc tam uzreiz liec aukstā ūdenī. Arī tad, ja, stāvot vāzē, zieds novīst, atkārto procedūru ar verdošo ūdeni – nogriez nedaudz īsāku kātiņu, liec uz pāris sekundēm verdošā ūdenī, tad aukstā, un zieds atgūs savu skaistumu.

