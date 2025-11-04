Zaharova un Krievijas vēstniecība turpina apspļaudīt Itāliju pēc traģēdijas Romā
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova un Krievijas vēstniecība Itālijā nolēma turpināt iespļaut Itālijas iedzīvotājiem sejā pēc traģēdijas Romas centrā, kad viens strādnieks gāja bojā, bet trīs guva ievainojumus, sabrūkot vēsturiskajam XIII gadsimta tornim "Torre dei Conti". Kad pēc Zaharovas sākotnējās bezkaunīgās izrunāšanās Itālijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku, lai viņam izteiktu savu sašutumu, Krievijas amatpersonas negrasījās apstāties.
Skandāls sākās ar to, ka Zaharova savā "Telegram" kanālā nevis izteica līdzjūtību par notikušo traģēdiju, bet savā ierastajā stilā nolēma paņirgāties. Viņa saistīja traģēdiju ar Itālijas atbalstu Ukrainai, piebilstot: "Kamēr Itālijas valdība bezjēdzīgi tērēs nodokļu maksātāju naudu (Ukrainas labā), Itālija sabruks pilnībā: sākot no ekonomikas līdz pat torņiem."
Itālijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku Alekseju Paramonovu un izteica oficiālu aizrādījumam. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni asi nosodīja paziņojuma toni un saturu: "Kad notiek katastrofa, nevar spekulēt par cilvēkiem, kas iesprostoti zem drupām. Mēs nekad to neesam darījuši. Šie vārdi ir apkaunojoši un nepieņemami civilizētā valstī."
Tajāni Zaharovas izteikumus nosauca par “vulgāriem, pretīgiem un nepieņemamiem”. Neizturēja pat Kremlim draudzīgās “Ziemeļu līgas” līderis Mateo Salvīni, paziņojot, ka, ka šādā brīdī “mums ir jābūt kopā ar glābējiem, jāpaklusē un jāizrāda cieņa”.
Zaharovai tas viss bija kā pīlei ūdens. Atvainošanās vietā viņa paziņoja, ka Krievijas vēstnieka izsaukšana “būs vēl viens iemesls atgādināt, ka teroristiskā Kijivas režīma sponsorēšana ir noziegums un grēks.” Savukārt vēstniecība publicēja gaudulīgu paziņojumu par “rupjo un pretīgo pret Krieviju vērsto kampaņu” Itālijas plašsaziņas līdzekļos un pati iesniedza Itālijai diplomātisko protestu, ko itāļiem paziņojis Krievijas vēstniecības padomnieks Mihails Rossijskijs, kurš Itālijas Ārlietu ministrijā ieradies “pēc itāļu puses uzstājīga lūguma”.
“Tikšanās laikā Krievijas puse izteica stingru protestu saistībā ar Romas izraisīto rupjo un pretīgo pret Krieviju vērsto kampaņu medijos, kurai par ieganstu kalpojusi Krievijas ĀM pārstāves Zaharovas pamatotā norāde uz Itālijas kultūras un vēsturiskā mantojuma sfēras nepietiekamo finansējumu,” teikts vēstniecības paziņojumā. Agresorvalsts vēstniecība norādīja itāļiem, ka šī nepietiekamā finansēšana notikusi “bezrūpīgas Itālijas nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanas dēļ, atbalstot noziedzīgo teroristisko režīmu Ukrainā”.
Vēl vairāk, Krievijas vēstniecība augstprātīgā tonī pārmeta Itālijai “diplomātisko netaktiskumu”, jo tā izsaukusi Krievijas vēstnieku dienā, kad Krievijā svin Nacionālās vienotības dienu.
Paziņojumā vēstniecība gan piebildusi, ka par spīti tam, ka Itālija turpina palīdzēt Ukrainai, tā izsaka līdzjūtību sakarā ar rumāņu strādnieka Oktaja Stroičes bojāeju un vēl ātru atveseļošanos visiem cietušajiem.
5. novembrī Romā izsludinātas sēras.