Pirms vairākiem gadiem "Rīgas namu pārvaldnieks" pat neziņoja par gaidāmo grauzēju indēšanu, tādējādi pakļaujot riskam gan iedzīvotājus, gan viņu mājdzīvniekus. Firmā, kura izlika indi, vīzdegunīgi atbildēja, ka tai nekādi paziņojumi nav jāizliek, bet žurku inde cilvēkiem neesot bīstama...

Tagad izliek paziņojumus

Tagad situācija ir mainījusies uz labo pusi, jo paziņojumus par gaidāmo deratizāciju izliek kāpņutelpās un izsūta uz e-pastu visiem tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri reģistrējušies "Rīgas namu pārvaldnieka" portālā e-parvaldnieks.lv. Paziņojumā minēti arī piesardzības pasākumi. Darbu laikā un trīs stundas pēc tam iedzīvotāji un mājdzīvnieki nedrīkst uzturēties šajās telpās. Nedrīkst aiztikt kastītes ar indi.

"Rīgas namu pārvaldnieka" iecirknī "Centrs" paskaidroja, ka līgums par deratizāciju ir noslēgts ar "Clean R", taču šā uzņēmuma darbinieki beigtos grauzējus nesavāks, jo tas nav paredzēts līgumā. Beigtās žurkas salasīs sētniece un izmetīs atkritumu konteinerā...

Iecirknī "Jugla", kas apkalpo Juglu un Mežciemu, sniedza citu informāciju. Pēc pāris nedēļām beigtos grauzējus savākšot deratizācijas darbu veicēji. Iecirkņa darbiniece, konkrētās mājas pārvaldniece, gan nezināja, ar kuru firmu ir noslēgts līgums par deratizāciju.

Grauzēji jāsavāc to indētājiem

Kā tad ir patiesībā? "Rīgas namu pārvaldnieka" komunikācijas projektu vadītāja Laura Vaļuma atbild, ka publiskā iepirkuma konkursā noslēgts līgums par deratizāciju ar SIA "Clean R", taču daļu no līguma izpildes veic tās apakšuzņēmums SIA "Profilakse". Līgumā paredzēta arī grauzēju utilizācija, taču ir situācijas, kad beigtā žurkas atrod vēlāk, un tad tās savāc sētnieki.

Ne indētāji, ne sētnieks nevar iekļūt iedzīvotājiem piederošajos aizslēgtajos pagrabos. Tāpēc pāris nedēļas pēc indēšanas der uzvilkt cimdus, paņemt maisu un pārbaudīt, vai jūsu pagrabā nemētājas kāds beigts grauzējs.

Izteicām lūgumu arī par saprotamas latviešu valodas lietošanu, jo terminu deratizācija varētu paskaidrot, iekavās ierakstot, ka tā ir žurku un peļu indēšana.

Uz šo lūgumu saņēmām formālu atbildi. Līdz šim iedzīvotāji neesot sūdzējušies, ka kāds nesaprot vārdu deratizācija, taču "Rīgas namu pārvaldnieks" veikšot aptauju un nepieciešamības gadījumā papildināšot informāciju.

Līgums par apglabāšanu

Beigtās žurkas mest atkritumu konteineros nav pareizi no higiēnas un epidemioloģijas viedokļa. Rīgas dome ar uzņēmumu SIA "1960" ir noslēgusi līgumu par beigto dzīvnieku savākšanu un apglabāšanu. Šim uzņēmumam pieder arī dzīvnieku kapsēta "Citi medību lauki".

Beigtos grauzējus un arī, piemēram, bēniņos atrastos beigtos baložus ieteicams salikt maisos un piezvanīt šim savākšanas uzņēmumam.

“Paziņojiet mums to atrašanās vietu, un mēs atbrauksim tiem pakaļ,” informē uzņēmuma īpašnieks Kristaps Rūķītis. “Mēs pa pagrabiem un bēniņiem nestaigājam, taču, ja beigtie dzīvnieki būs iznesti ārā, pieejamā vietā, tad mēs tos savāksim.” Rūķītis tomēr piebilst, ka noindētās žurkas vajadzētu savākt deratizācijas pakalpojumu sniedzējiem, jo nav korekti par to prasīt maksu no pilsētas budžeta.

SIA "1960" savāc visus beigtos bezsaimnieka dzīvniekus Rīgas teritorijā – gan automašīnas notriektu stirnu, gan klaiņojošos suņus un kaķus, gan lielākus putnus, piemēram, sudrabkaijas un vārnas. Visus beigtos dzīvniekus apglabā "Citos medību laukos", par to maksā Rīgas dome.

Ja gribat šajā kapsētā apglabāt savu kaķi vai suni, par to būs jāmaksā pašiem.

Svarīgi. Ja Rīgas teritorijā redzat beigtu dzīvnieku, nepaejiet garām! Zvaniet pa tālruni 26132132, uzņēmuma darbinieki atbrauks un to savāks.