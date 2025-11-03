Austrijā aizturēts Latvijas pilsonis pēc draudiem sagrābt ķīlniekus vilcienā.
Austrijā ir aizturēts Latvijas pilsonis, kurš bija draudējis sagrābt ķīlniekus vilcienā, kas brauca no Vīnes uz Insbruku, pirmdienas vakarā paziņoja policija.
Brauciena laikā 31 gadu vecais vīrietis paziņoja, ka viņš sagrābs ķīlniekus, ja vilcienā iekāps policisti, pavēstīja Zalcburgas policijas preses sekretārs.
Kad vilciens apstājās Zalcburgā, vīrieti aizturēja specvienība. Viens policists tika ievainots, kad vīrietis mēģināja pretoties aizturēšanai, sacīja policijas preses sekretārs.
Aizturētais vīrietis nebija bruņots, pavēstīja policija.
Incidents notika dažas dienas pēc tam, kad vilcienā Lielbritānijā tika sadurti vairāki cilvēki. Šajā lietā ir aizturēts un apsūdzēts 32 gadus vecs vīrietis.