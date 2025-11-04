To, ka 32 gadus vecā Aminata ir bērna gaidībās, noslēpt vairs neesot iespējams
Slavenības
Šodien 05:56
Priecīgs notikums Aminatas dzīvē - dziedātāja ir mazuļa gaidībās
Aizvadītās nedēļas nogalē ar koncertu "Palladium" savus fanus priecēja dziedātāja Aminata. Sanākušie ne tikai pauda sajūsmu par pašmāju zvaigznes nobriedušo sniegumu, bet arī savā starpā pārsprieda – vai gadījumā Aminata nav stāvoklī?
Tiešām - dziedātāja, ko uz skatuves esam pieraduši redzēt piegulošos un pat atkailinātos tērpos, bija platās drānās, manīgi slēpjot auguma aprises, taču vienalga brīžiem redzamībai atklājās skats, kas nepārprotami liecināja – to, ka 32 gadus vecā Aminata ir bērna gaidībās, noslēpt vairs nav iespējams, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Kā zināms, 2024. gada jūnijā Aminata sociālajos tīklos paziņoja par laulībām ar ilggadējo draugu Ņikitu Ļebedevu – cilvēku, kurš vairāk nekā 15 gadus ir viņai līdzās gan uz skatuves, gan aizkulisēs.
Aminata un Ņikita.