Ko darīt, ja sadzeļ odi, dunduri, lapsenes vai piesūcas ērce

Konsultē Apotheka farmaceite Laila Zālīte.

Ja iedzēlis ods vai dundurs (par laimi, dunduri lido tikai saulainā laikā), nepatīkamā nieze koduma vietā rada diskomfortu, un sekas drīzāk rodas, kad tiek sakasītas sakostās vietas un tās tiek inficētas. Dunduri lido uz spilgtu apģērbu; tērpjoties gaišā, neuzkrītošā apģērbā, no tiem daļēji var izvairīties. Dunduru kodumus ieteicams nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, apstrādāt ar kādu alkoholu saturošu šķīdumu vai vēsu dzeramās sodas šķīdumu. Odu kodumu vietas var apstrādāt ar vēsu dzeramās sodas šķīdumu vai briljantzaļo, vai ar tējas koka eļļu. Ja nieze rada spēcīgu diskomfortu, var iekšķīgi lietot antihistamīnu saturošus līdzekļus, kas mazinās niezi un tūsku.

Lapseņu un bišu dzēlieni ir bīstami, it īpaši, ja nav zināms par individuālo nepanesību. Ir cilvēki, kuriem ir īpaši smaga alerģija – var būt anafilaktiskais šoks, kas ir dzīvībai bīstams stāvoklis. Nepatīkamas sajūtas var radīt dzelonis, kas palicis ādā un nepamanīts var izraisīt iekaisumu, bērniem arī temperatūras paaugstināšanos. Diskomforts sakostajā vietā var saglabāties pat 5–7 dienas. Jābūt īpaši uzmanīgiem, karstajās vasaras dienās baudot saldējumu vai saldus dzērienus; lapsenēm ļoti patīk mieloties ar saldumiem vai ielīst dzērienu pudelēs. Bitei var netīšām uzkāpt, staigājot basām kājām.

Svarīgi! Atbrīvojies no dzeloņa! Ja ir iespēja, pieliec vēsu ledus kompresi vai koduma vietu apstrādā ar ābolu/galda etiķa un ūdens šķīdumu.

Ērces pārsvarā sastopamas parkos, pļavās un mežos, garā zālē un krūmos. Drošs veids ir vilkt gaišu apģērbu, uz kura ērces būs viegli pamanīt. Pēc atgriešanās mājās vislabāk uzreiz doties dušā un noskaloties pēc iespējas karstākā ūdenī.

Ņem vērā

● Drošībai vari līdzi nēsāt antihistamīna preparātus, ja nav zināms par alerģiskajām reakcijām uz šo kukaiņu kodumiem.

● Ja reakcija pēc koduma rada neskaidrības, vērsies tuvākajā medpunktā.

Sargājies laikus!

Lai kukaiņi nesakostu vispār, to atvairīšanai vari izmantot tā saucamos repelentus aerosolu, krēmu vai spreju veidā, piemēram, Maga, Autan, Helpic, Mousticare. To darbības ilgums atkarībā no ražotāja ir 2–9 stundas. Speciālās aproces pret odiem ir piesūcinātas ar 100 % dabīgu aktīvo vielu gerianolu, kas iegūts no citronzāles. Odu atbaidīšanai vari lietot arī krustnagliņu, ģerānijas vai citronu ēterisko eļļu – tikai pirms uzpilināšanas uz ādas noteikti atšķaidi ar bāzes eļļu. Ēterisko eļļu vari pilināt aromātiskajās lampās.

Pret ērcēm darbojas repelenti Helpic vai Maga, kā arī aproces Mousticare (tās darbības ilgums ir līdz mēnesim) un Tickless ultraskaņas repelenta ierīce (darbības ilgums 6–12 mēneši).

