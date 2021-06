Viedie pulksteņi – kādas iespējas tie piedāvā?

Modernās tehnoloģijas – augstas izšķirtspējas displeji, procesori un sensori, ir tikai dažas komponentes, kuru jaudas pieaugums un izmēra samazinājums ļāvis radīt šīs kompaktās, bet efektīvās ierīces. Varētu šķist, ka viedie pulksteņi domāti tikai sportistiem, bet tie ir lietderīgs rīks ikvienam.

Vairums viedo pulksteņu ir pielāgojami lietotāja vajadzībām, ļaujot mainīt ne tikai pulksteņa siksniņas, bet arī displeja dizainu, pulksteņa aplikācijas un daudzus citus uzstādījumus. Šobrīd viedos pulksteņus ražo vairāki desmiti uzņēmumu, bet par populārākajiem uzskatāmi Apple, Samsung, Suunto, Polar, Amazfit un Garmin zīmola viedpulksteņi.

Protams, dažādās ierīces pieejamas dažādās cenu kategorijās, un iespējams, kādam liksies, ka šī ierīce ir kārtējā naudas izniekošanas iespēja, jo pietiek ar mobilo tālruni. Visticamāk šie cilvēki nav izpratuši, kādas tieši iespējas viedie pulksteņi piedāvā, tāpēc turpinājumā mazliet plašāk par svarīgakajām viedpulksteņu izmantošanas iespējām.

Ne tikai laika noteikšanai

Protams, pirmārā pulksteņu funkcija ir iespēja noteikt precīzu laiku, un tas ir arī stila aksesuārs. Viedie pulksteņi ir gan laikrādis, gan stila aksesuārs, gan daudzfunkcionāla plaši pielietojama ierīce. Viedpulkstenī, papildus iespējai precīzu noteikt laiku, iespējams izmantot arī tādas ierīces kā taimeri, hronometru, kalendāru un pat modinātāju.

Viedie pulksteņi ir viens no labākajiem modinātājiem, ja ir nepieciešams pamosties, netraucējot citus, jo kā modinātāja signālu var izmantot ne tikai skaņu, bet arī vibrāciju. Tāpat viedie pulksteņi aprīkoti arī ar iespēju saglabāt un saskaņot dažādus digitālos failus, tajā skaitā YouTube video un mūziku, padarot tos par maziem multimediju atskaņotājiem.

Ceļa biedrs uz rokas

Globālās pozicionēšanas sistēma jeb GPS, kas iebūvēta teju katrā viedpulkstenī, ļauj izsekot veiktajai distancei un ērti atrast pareizo ceļu.

Piemēram, Apple Watch 6 aprīkots ar navigāciju, kas atkarībā no tā, kurā virzienā jādodas, izmantojot dažāda veida vibrācijas, paziņo par virziena maiņu, kur un kad jānogriežas. Protams, arī mobilie tālruņi piedāvā navigāciju, bet, izmantojot minēto Apple Watch 6, norādes tiek dotas neredzamā veidā, un tā vietā, lai nemitīgi skatītos telefona ekrānā, meklējot pareizo ceļu, ir iespējams izbaudīt apkārtni.

Mobilā telefona atrašana

Bez šaubām ikviens no mums steigā, neatminoties, kur tieši to nolika, kādreiz ir pazaudējis mobilo telefonu. Parasti tas notiek nelaikā, un risinājums šajā situācijā ir doties pie ģimenes vai draugiem ar lūgumu piezvanīt. Dažkārt neatliek nekas cits, kā turpināt meklēt “adatu siena kaudzē”. Viedie pulksteņi šo neērto situāciju atstāj pagātnē, jo lielākā daļa no tiem aprīkota ar aplikāciju, kas ļauj atrast telefonu, piezvanot uz ierīci, kas savienota ar viedpulksteni.

Sports un veselība

Daudzi viedpulksteņi radīti tieši sportam. Šeit īpaši izceļami Garmin zīmola viedpulksteņi, jo ir pieejami gan peldēšanai paredzēti pilnībā ūdensizturīgi, gan ar papildus saules baterijām aprīkoti viedie pulksteņi, kuru lietošanas laiks līdz uzlādei sasniedz pat četras nedēļas.

Vairums viedpulksteņu aprīkoti ar dažādiem kustību sensoriem, kas ievāc datus, ko viedpulksteņa aplikācijas izmanto, lai aprēķinātu pārvietošanās ātrumu, soļu skaitu un ritmu, attālumu, augstuma izmaiņas, patērētās kalorijas un miega efektivitāti.

Papildus viedie pulksteņi aprīkoti arī ar sirds darbības sensoriem, kas ļauj izsekot ne tikai treniņu efektivitātei, bet arī asinsspiedienam un jaunākajās ierīcēs kā, piemēram, Apple Wacth 6, iespējams ierakstīt arī elektrokardiogrammu. Pulksteņa aplikācijas ne tikai seko paveiktajām aktivitātēm, bet, ja ilgstoši atrodaties nekustīgā pozīcijā, mudinās regulāri izkustēties, piedāvājot arī dažādus vingrinājumus.

Sasniedzamība ik uz soļa

Situācijā, kad telefonu turēt rokās nav ērti, viedpulksteņu lietotāji var neuztraukties un droši atstāt telefonu somā vai kabatā, jo saņemt paziņojumus, kā arī atbildēt uz zvaniem un ziņām iespējāms izmantojot viedpulksteni. Bet, piemēram, Apple Watch 6 un citi viedie pulksteņi, kas aprīkoti ar eSIM, ļauj pieslēgt ierīcei atsevišķu datu plānu, kas nozīmē, ka pulkstenis brīvi lietojams bez sasaistes ar telefonu, nodrošinot pilnīgu kustību brīvību un sasniedzamību.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar 220.lv.