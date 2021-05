Praktiski padomi dārzeņu audzēšanai

Ikviens cilvēks, kuram vien ir tāda iespēja, var izaudzēt dārzeņus. Taču, lai to izdarītu, ir nepieciešamas kaut nelielas zināšanas par pašu audzēšanas procesu. Ja arī Jūs vēlaties jau šovasar baudīt savu izaudzēto ražu, tad lasiet raksta turpinājumu! Tajā atradīsiet vērtīgus padomus dārzeņu audzēšanai.

Pareizās vietas izvēle

Pats pirmais solis, ceļā uz ražas iegūšanu, ir pareizās vietas izvēle. Vispirms nepieciešams izlemt, kur audzēt dārzeņus – brīvā dabā vai siltumnīcā. Protams, tas, kur audzēt dārzeņus, ir atkarīgs arī no dārzeņu veida. Piemēram, ja vēlaties audzēt tomātus, tad gan ir nepieciešama siltumnīca, lai raža izdotos laba. Ja vēlaties audzēt gurķus, tad tos var audzēt gan uz lauka, gan siltumnīcā. Piemēram, burkānus, kāpostus vai kabačus labāk audzēt uz lauka.

Pirms izvēlēties konkrētus dārzeņus, nepieciešams ievākt papildus informāciju par to, kur tie vislabāk aug. Ja esat izlēmis par labu tiem dārzeņiem, kam nepieciešama siltumnīca, tad ir jāparūpējas arī par pašu siltumnīcu. Ja Jums jau ir siltumnīca, tad nepieciešams to atbrīvot no nezālēm un citiem traucēkļiem. Tāpat vajadzētu pārbaudīt vai tās konstrukcijā nav radušies kādi bojājumi.

Ja Jums nav savas siltumnīcas, tad ir pēdējais laiks, lai to iegādātos. Viens no labākajiem variantiem ir polikarbonāta siltumnīcas. Interneta veikalā 220.lv var iegādāties polikarbonāta siltumnīcas par izdevīgām cenām. Iespējams, ka Jums būs nepieciešamas vēl pāris lietas, piemēram, ķerras dārza darbiem, lāpsta vai kaplis. Visas dārza darbiem nepieciešamās lietas varat atrast interneta veikalā 220.lv.

Paceltas dobes, rindas vai konteineri

Ja nolemsiet audzēt dārzeņus, kam nav nepieciešama siltumnīca, tad varat izveidot speciālas dobes. Paceļot dobes nedaudz augstāk par zemi, Jums būs daudz vienkāršāk ap tām darboties, turklāt tas ir ļoti efektīvs platības izmantošanas veids. Savukārt konteineri būs vairāk piemēroti, ja piemājas dārziņa platība ir neliela un nepieciešams pēc iespējas vairāk taupīt vietu.

Taku sagatavošana

Lai būtu vienkārši un ērti darboties ar dobēm, starp tām nepieciešams ierīkot pietiekami platas takas. Vislabāk, ja tās ir tik platas, ka var izbraukt ar ķerru starp tām. Tāpat nepieciešams padomāt arī par taku segumu. Ja izvēlēsieties zālienu, tad tas būs regulāri jāpļauj. Šādām takām jābūt tik platām, lai varētu izbraukt cauri ar zāles pļāvēju. Ja takas atstāsiet vienkārši ar zemi, tad tās būs regulāri jāravē.

Labas augsnes izvēle

Lai dārzeņi augtu pēc iespējas lielāki un garšīgāki, svarīgi izvēlēties piemērotu augsni. Augsnei jābūt organiskai un bagātai ar dažādiem minerālmēslojumiem. Jūs varat konsultēties ar kādu dārzkopības speciālistu, kurš palīdzēs izvēlēties augsni un ieteiks, kā to vēl vairāk uzlabot, lai raža izdotos.

Sēklu un stādu izvēle

Jums nepieciešams izlemt vai sēsiet sēklas, vai arī pirksiet jau gatavus stādus. Stādu audzēšana no sēklām var būt laikietilpīgs process, tāpat arī ir jāatrod piemērota vieta, kur diedzēt šīs sēklas.

Bieži vien cilvēki, kuri izlemj par labu sēklām, veikalā tās iegādājas pārāk daudz. Tāpēc šeit ir svarīga plānošana. Plānojiet, cik daudz dārzeņu Jums vajadzēs un cik daudz varēsiet apēst. Ja iespējams, gan sēklas, gan stādus labāk iegādāties no jau zināma pārdevēja, lai būtu lielāka garantija, ka iecerētais izaugs.

Rūpēšanās par augiem

Noteikti nevajag aizmirst regulāras rūpes par augiem. Tiem nepieciešama gan ravēšana, gan laistīšana. Tāpat kādam no tiem, iespējams, būs nepieciešams mēslojums. Lai tiktu galā ar visiem augiem, nepieciešams izvērtēt savus spēkus un brīvo laiku. Šī nodarbe prasīs ne mazums pūļu un sava brīvā laika ziedošanu, tāpēc izvēlieties audzēt tik daudz, cik pašiem nepieciešams.

Reklāmas raksts tapis sadarībā ar 220.lv