Cepam picu! Ko likt uz tās virsū?

Ideāli, ja tev mājās ir maizes krāsns, tad pica garšos vēl itāliskāk, taču nav nekāda vaina arī vienkāršai gāzes vai elektriskajai cepeškrāsnij, taču tā ir stipri jāuzkarsē – vismaz līdz 200, bet vēl labāk – līdz 220 grādiem. Un vēl – esam pieraduši, ka pica ir apaļa, taču tikpat labi vari to veidot taisnstūrainu, jo tāda mūsu mājās parasti ir cepamplāte.

Picas mīkla

4 nelielas picas

15 minūtes pagatavošanai + 1,5 stundas raudzēšanai + 10 cepšanai

350 g miltu

150 ml ūdens, silta

20 g svaiga rauga

1 liela ola

½ tējk. cukura

½ tējk. sāls

olīveļļa

1.Iedrupini ūdenī raugu, pieber cukuru un ļauj, lai tie izšķīst un tad tajā iekul olu. Miltos iemaisi sāli un tad visu izsijā uz darba virsmas. Savāc miltus stāvā čupā, izveido tajā krāteri, tur ielej rauga un cukura šķidrumu un sastrādā viendabīgā masā. Ja mīkla šķiet par mīkstu, pievieno nedaudz miltu, ja par cietu un sausu – ūdeni. Mīklai jāsanāk stipri lipīgai. To tad mīci vēl divas trīs minūtes, ik pa brīdim paceļot rokās un no visa spēka metot pret darba virsmu. Mīkla gatava, kad tā ir elastīga un atlīp no darba virsmas.

2.Savel mīklu bumbā, pārsmērē ar olīveļļu, liec lielā bļodā un istabas temperatūrā raudzē stundu. Mīklai ir jādubultojas apjomā.

3.Sadali mīklu 4 vienādās daļās. Darba virsmu nokaisi ar miltiem, mīklas pikuci ar delnas pamatni saplacini, paņem šo plāceni aiz vienas malas un ļauj, lai pašas svars to pastiepj. Paņem aiz otras malas un atkal ļauj tai pastiepties. Uzmanīgi piepalīdzi. Picai jābūt 3–4 mm biezai (ja izmanto mīklas rulli, atceries, ka no mīklas nedrīkst izspiest visus gaisa burbuļus, citādi gatavā pica būs cieta).

4. Ar cepampapīru izoderē plāti. Liec picas pamatnes uz plāts, viegli pārsmērē ar olīveļļu un ļauj, lai tās minūtes 20 uzrūgst. Tad liec tai virsū iecerēto un cep ļoti karstā krāsnī aptuveni 10 minūtes.

Ideja! Šādi sagatavotu mīklu vari uzglabāt ledusskapī vismaz dienu.

Ko likt uz picas?

1. Parasti picu virsiņu apziež ar tomātu mērci (vislabākā ir pašu gatavotā!), taču var iztikt tikai ar olīveļļu vai arī svaigiem tomātiem, kas sagriezti plānās šķēlēs un vienmērīgi izkārtoti. Lielisku noti piešķirs saulē kaltētie (tikai skaties, lai tie nebūtu par sausu un sīkstu!) vai vītinātie tomāti.

2. Vispopulārākais siers picai ir ūdensbifeļa govs piena siers mocarella, taču tikpat labs ir parmezāns, arī neitāliskais Čedaras, grieķiskā feta, franču kazas piena un mūsu iecienītais Krievijas siers – galvenais, lai tas labi kustu! Un vēl – lai tie būtu trekni, jo attaukotie kūst daudzreiz sliktāk un veido sīkstus kunkuļus.

3. Picu zāle ir oregano jeb raudene. Baziliku, kurš arī sader ar picu, liec tikai pēc tās izvilkšanas no krāsns, citādi no aromātisko lapiņu svaiguma nebūs ne miņas. Jo pica garšā un saturā jaudīgāka, piemēram, uz tās ir gaļa vai desas, jo niknāks garšaugs derēs, tāpēc atceries timiānu, rozmarīnu, salviju, pupumētru. Taču tas ir tikai sākums – garšzāļu ir tik daudz, atliek tikai atrast savas iecienītās kombinācijas.

4. Ideāls picas virsiņas draugs ir vītinātais šķiņķis vai vītinātās, pikantās desas, kuras plānās šķēlītēs vai ripiņās vienmērīgi izkārto. Tikpat sātīga un garda būs pica ar vistas vai kādu citu gaļu, kura iepriekš būs iemarinēta un/vai apgrilēta vai pat malto gaļu, kas pagatavota pietiekami pikanti, un, protams, tunci.

5. Picas komplektā iederas arī olīvas, kaperi, paprika, asie pipari, anšovi, ķiploki, sēnes, dažnedažādas garšvielas un piedevas, kādas vien tev garšo. Arī ananasa gabaliņi, lasis un garneles, ja tev tā tīk.