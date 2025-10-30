FOTO: jūras krastā atrod pudeli ar divu karavīru vēstulēm no Pirmā pasaules kara
Austrālijas piekrastē atrasta pudele ar vēstulēm, ko uzrakstījuši divi austrāliešu karavīri dažas dienas pēc došanās uz fronti Pirmā pasaules kara laikā.
Kā ziņo ABC, unikālais atradums datēts ar 1916. gadu un tika atklāts 9. oktobrī Vartonas pludmalē, aptuveni 600 kilometru uz dienvidaustrumiem no Pērtnas.
Vietējā iedzīvotāja Debra Brauna kopā ar ģimeni atrada pudeli ar divām karavīru vēstulēm, kad viņi tīrīja pludmali.
Brauna sacīja, ka necerējusi, ka vēstuli izdosies izlasīt, jo pudelē bija ūdens. Tomēr, ļaujot tai vairākas dienas nožūt, viņa ar ķirurģisko šķērīšu palīdzību spējusi uzmanīgi izvilkt vēstuli.
Izturīgajā stikla pudelē atradās dzīvespriecīgas, ar zīmuli rakstītas vēstules, ko 1916. gada 15. augustā uzrakstījuši 27 gadus vecais kareivis Malkolms Nevils un 37 gadus vecais Viljams Hārlijs.
Kareivis Nevils tika nogalināts kaujā Francijā 28 gadu vecumā - tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņš 1916. gadā bija iemetis pudeli jūrā. Viljams Hārlijs tika divreiz ievainots, taču izdzīvoja karā. Viņš nomira 1934. gadā no vēža, kuru, pēc viņa ģimenes teiktā, izraisījusi gāzes uzbrukuma iedarbība ierakumos.
Savā vēstulē Malkolms Nevils rakstīja mātei, ka ēdināšana uz kuģa bija "ļoti laba", izņemot vienu ēdienu, kas "aizceļoja jūras dibenā". "Mūsu kuģi "Ballarat" šūpo un met viļņi, bet mēs esam laimīgi kā vēl nekad. Ar mīlestību - tavs dēls Malkolms."
Kara transports "HMAT A70 Ballarat" devās no Adelaidas 12. augustā, lai papildinātu 48. Austrālijas kājnieku bataljona rindas Rietumu frontē Eiropā.
Kareivis Nevils savā vēstulē lūdza pudeles atradēju to nodot viņa mātei - Robertīnai Nevilei, kura dzīvoja Vilkovetā, tagad gandrīz izzudušā pilsētiņā Dienvidaustrālijā.
Savukārt Viljams Hārlijs, kura māte līdz 1916. gadam jau bija mirusi, nebija pret to, lai atradējs viņa zīmīti paturētu sev.
Lai gan papīrs bija samircis, uz tā rakstītais bija viegli salasāms, un Debra Brauna spēja sazināties ar abu karavīru ģimenēm.
Malkolma Nevila brāļadēls Herbijs Nevils sacīja, ka šis "neticamais" atradums ir satuvinājis visu viņa ģimeni. "Spriežot pēc vēstules, viņš bija priecīgs doties karā. Tas, kas notika pēc tam, ir ļoti skumji. Ļoti skumji, ka viņš gāja bojā," viņš teica.
Herbijs žurnālistiem pastāstīja, ka viņa 101 gadu vecā tante daudzus gadus stāstījusi ģimenes locekļiem par "onkuli Malkolmu" un to, kā viņš tā arī nekad nav atgriezies mājās no kara.
Viljama Hārlija mazmeita Anna Tērnere sacīja, ka viņas ģimene bija satriekta par atradumu. "Mēs vienkārši nespējam noticēt. Tas tiešām ir kā brīnums, un mums šķiet, it kā vectēvs būtu uzrunājis mūs no kapa," viņa teica intervijā ABC.
Vietējā vēsturniece Morīna Stainbornere raidījumā "ABC Riverland Breakfast" stāstīja, ka atradums izraisījis "milzīgu interesi" vietējā kopienā. "Tas liek cilvēkiem mazliet vairāk aizdomāties par savu vēsturi un par to, kas patiesībā ir noticis," viņa piebilda.