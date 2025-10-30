Latvijas iedzīvotājus satricina "dievišķās iztaisnošanas" meistare, kas apmaiņā pret brangu ziedojumu piedāvā nodot savas zināšanas tālāk
Sociālajos tīklos ļaužu nežēlastībā kritusi "dievišķās iztaisnošanas" meistare, kura par divu stundu ilgām online apmācībām prasa 450 eiro lielu samaksu.
"Dievišķās izraisnošanas meistara apmācības. 2. novembrī plkst. 11.00. Ilgums 2-3 stundas. Pateicība: 450 eiro," minēts sievietes profilā vietnē "Instagram". Profilā viņa norāda, ka "jau kopš bērnības aizrāvusies ar ezotēriku un viņa ir piedzīvojusi gaišzinības momentus". Viņa norāda, ka "Dievišķās iztaisnošanas metode" ir enerģētiskās dziedniecības metode, kas "pie viņas atnāca" un ko sieviete izmēģinājusi arī uz sevis.
"Tā ir cilvēka dziedināšana ar Dievišķo mīlestību. Seansa laikā tu caur mani saņem šo enerģiju," norāda sieviete. Tāpat viņa pauž, ka ar šo metodi tiek risinātas tādas problēmas kā: uzmanības deficīts, augsts asinsspiediens, astma, avāriju izraisītas sekas, attīstības traucējumi, u.c."
Sieviete norāda, ka savas metodes izmanto arī uz bērniem. "Man mājās jau 4 gadus nav aptieciņas ar zālēm, izņemot zāles pret galvassāpēm un bērniem pret temperatūru. [...] Tā vietā ārstēšanā un arī citos gadījumos lietoju ēteriskās eļļas un veicu "Dievišķās iztaisnošanas" seansus. Vecākai meitai dodu eļļiņas arī uz skolu un sasitoties viņa uzsmērē sev un ja vajag, tad iedod arī draudzenei. Un tagad, ja viņai kaut kas sāp, tad viņa pati palūdz, lai uztaisu viņai "Dievišķās iztaisnošanas" seansu. [...] Nu un jaunākā neatpaliek. Savos 2 gados viņa pamostoties pieskrien pie eļļu plaukta un palūdz konkrētu eļļu, lai uzsmērētu sev pati."
Apmācības skola koncentrējas uz Krievijas tirgu
Sieviete vietnē "Instagram" publicējusi 2025. gadā iegūtos sertifikātus, kas apliecina viņas zināšanu prasmes. 19. februārī un 8. aprīlī iegūtie sertifikāti liecina, ka zināšanas apgūtas Berlīnes centrā "Kryon Zentrum Berlin". Diemžēl publiskos uzņēmumu reģistros, piemēram, Handelsregister.de, neizdodas atrast reģistrācijas numuru, kas atbilstu šim uzņēmumam. Arī informācija par skolas garīgo līderi "Nama‘ Ba‘ Hal" oficiālās lapās nav pieejama, bet dažviet, neoficiālos avotos, norādīts, ka viņa vārds esot Silvio Busse.
Tikmēr mājaslapā publicētā informācija liecina, ka "apmācības skolas" primārā mērķgrupa ir krievu valodā runājošās valstis. "Kryon Zentrum Berlin" mājaslapas pieejamas tikai vācu un krievu valodā, "Nama‘ Ba‘ Hal" izdevis vairākas grāmatas minētajā valodā, viņam ir arī oficiālas sociālo tīklu kā "Telegram", "Youtube", "Instagram" profili citās vietnēs, kas mērķēti uz krievu auditoriju. Tāpat visas foto galerijas, kas ievietotas mājaslapā, sākot ar 2008. gadu liecina, ka centrs savu darbību galvenokārt izvērsis Sanktpēterburgā, Maskavā un Ufā. Kā arī pa dažiem apmācības kursiem novadīti Kijivā, Viļņā un Minskā.
Oficiālajā mājaslapā minēts, ka maksa par "Dievišķās izraisnošanas" kursiem ir 450 eiro, bet, lai varētu iesvētīt citus "Dievišķās izlīdzināšanas tehnikā" nepieciešams iziet papildus kursus par 80 eiro. Mājaslapā pievienots arī saraksts ar "sertificētiem dziedniekiem, kas izgājuši iniciāciju Dievišķās izlīdzināšanas tehnikā" un šajā sarakstā iekļautas 854 personas - viņu vidū ir arī latvietis Viktors Suponenkovs.
Tāpat publicēts saraksts ar 350 studentiem, kas apguvuši apmācības un kuriem atļauts nodot šo tehniku citiem. Rēķinot apmācību pilno summu, kas ir 530 eiro, organizācijas ieņēmumi par minēto kursu apmācību konkrētajām personām vērtējami 638 120 eiro apmērā. Jāpiebilst, ka šie nav vienīgie kursi, ko organizācija piedāvā.
Iedzīvotāji sociālajos tīklos par kursiem pauž sašutumu
"Vai tiešām kāds maksā tādu naudu [450 eiro] par ko šādu?! Tad jau deviņdesmito gadu TV šovi ar lāstu noņemšanu par maksu nobāl. Es vispirms kārtīgi izsmējos, bet tad nodomāju - droši vien, taču, ir tādi, kas kursiem piesakās. Tad jau nebūtu piedāvājuma. Un 450 eiro kā "pateicība"?! PATEICĪBA?" vietnē "Threads" sarkastiski norāda Dace.
Viktorija uzskata, ka šādi kursu piedāvājumi liecina, ka "mūsu sabiedrības attīstības līmenis ir neticami zems". "Nebrīnos vairs ne par Kazahstānas burvjiem, ne taisnošanas meistariem ne čakru tīrītājiem," pauž sieviete. Andris ironiski norāda, ka piedāvā šādus kursus ar 50% atlaidi. "Piedāvāju kurikus gan glātienē, gan online, gan pa pastu. PM, DM, Fax, gmail. Nāc pats un ņem draugu līdzi bez maksas," norāda vīrietis. Bet Līga norāda, ka "pazīst reālu sievieti, kas šāda veida kursus regulāri iegādājas. "Viņas uzskati - jo dārgāk, jo labāk. Viņas vīrs ir ļoti turīgs," piebilst Līga.
Tikmēr kāds iedzīvotājs norāda, ka viņam kursi esot palīdzējuši. "Es vēl joprojām nesaprotu, bet man šo procedūru veica un nesaprotu kā, bet tā strādā. Kā IT cilvēks esmu skeptisks pret visu un vēl joprojām nevaru to izskaidrot," norāda iedzīvotājs. Bet Ramona pauž uzskatu, ka cilvēki, kas par šādām lietām maksā ir pieraduši, ka visas problēmas viņu dzīvē atrisina kāds cits.