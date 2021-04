Salami - kas ir gardēžu iecienītā desa, kas iekarojusi daudzu sirdis

Vārds "salami" angļu valodā ir cēlies no itāļu "salame" daudzskaitļa formas, apzīmējot noteiktu Eiropai tipisku gaļas apstrādes metodi, kas īpaši iecienīta ir Itālijā. Šo pašu vārdu "salami" kā svešvārdu esam aizguvuši arī latviešu valodā.

Vēsturiski ir bijušas dažādas pārmaiņas, taču itāļu tradīcijā mūsdienās “salami" nozīmē tikai vispopulārāko veidu - sālītu un ar garšvielām apstrādātu gaļu, kas samalta vai sakapāta un iespiesta pagarinātā, plānā apvalkā (parasti iztīrītas dzīvnieku zarnas). Pēc tam tā tiek atstāta dabīgai fermentācijai un žāvēšanai dienām, mēnešiem vai pat gadiem ilgi.

Eiropas valstis un reģioni ražo savas tradicionālās salami šķirnes. Eiropā galvenās valstis, kas ražo salami, ir Francija, Vācija, Ungārija, Itālija un Spānija. Šajās valstīs tiek ražoti pat vairāki simti miljonu kilogramu salami gadā.

Visā pasaulē dažādām salami versijām ir savas kultūras un garšas īpatnības. Turklāt katrai no desām tiek lietots savs garšvielu veids un sāls daudzums, padarot katru aromātu un faktūru unikālu. Piemēram, Spānijā ir iecienītas čorizo desiņas (arī pikantais Ibērijas variants), Francijā populāras ir "Saucisson sec" ("sausā desa" - franču val.), Dānijā ēd Spegepølse ("sausa un sālīta desa" - dāņu val.).

Centrāleiropā populārs ir ungāru salami. Paši ungāri gan uzskata, ka viņu salami ir vislabākais pasaulē, un viņiem piekrīt arī daudzi gardēži.

Pirms aptuveni 130 gadiem ungāru desu darītājs Marks Pīks, izdibinājis itāliešu desu meistaru noslēpumus, nolēma izmēģināt laimi un itāliešu salami variantam pievienoja ungāru garšvielas. Un trāpīja desmitniekā, jo ungāru salami strauji iekaroja desu cienītāju sirdis. Taču ungāru garšvielu kompozīcija joprojām tiek turēta stingrā noslēpumā.

Atšķirībā no pirmsākumiem tagad salami gatavo no vislabākās cūkgaļas, ko nevis maļ gaļasmašīnā, bet ar speciāliem nažiem sakapā kopā ar cūkas speķi. Par izcilo kvalitāti jāpateicas ne vien gaļas kvalitātei un garšvielām, bet arī baltajai pelējuma kārtiņai, kas pēc žāvēšanas trīs mēnešu ilgā briešanas procesā pārklāj desas ādu. Tā pasargā salami no tauku piegaršas un ļauj tai ilgāk saglabāties svaigai.

Salami ir iecienīts produkts arī Latvijā - ēdam to kā uzkodu, pievienojam salātiem, liekam uz picas. Visos "Maxima Latvija" veikalos norisinās "Sirsnīga izvēle" kampaņa, kuras ietvaros vairāki pašmāju un ārzemju zīmolu produkti ir iegādājami līdz pat 57% izdevīgāk. Tostarp arī salami un līdzīgas desas. Piemēram, SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" ražotais karsti kūpinātais Dāņu salami (500 g) iegādājams par 1,89 EUR (iepriekš 2,75 EUR), gaļas nama "Ādaži" piedāvātā auksti kūpinātā Itāļu desa (200 g) maksā 1,49 EUR (iepriekš 2,99 EUR), bet Servelāde "Premium 320 g (SIA "Ramatas plus" ražojums) pašlaik nopērkama par 0,99 EUR (iepriekš 1,49 EUR).

Lai labi garšo!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar "Maxima"

Saistītās ziņas Ciabatta - kāda šai gardajai maizei ir saistība ar čībām? Brīnumprodukts ar labajām baktērijām - kas jāzina par "Lakto" Bērnības garša - pašu gatavotas saldās biezpiena mājiņas par tikai 1,90 EUR