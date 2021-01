Kalīziju galvenokārt audzē ārstniecisko īpašību dēļ, taču augs ir arīdzan skaists: lapas koši zaļas, sīkie ziediņi sakārtoti slotveida ziedkopās un ļoti patīkami smaržo. Tiesa, zelta stīga zied ļoti reti. (Foto: Shutterstock) Zināji?

Populārais telpaugs zelta stīga - kā audzēt šo skaisto un ārstniecisko augu

Smaržīgā kalīzija jeb zelta stīga (Callisia fragrans) ir populārs daudzgadīgs telpaugs. No daudzajiem kalīzijas veidiem audzēšanai telpās parasti izvēlas trīs: daiļo (C. elegans), ložņājošo (C. repens) un smaržīgo (C. fragrans).