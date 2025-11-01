Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem sāk slēgt bankas kontus
Revolut, tiešsaistes banka, kas reģistrēta Lietuvā, sākusi informēt savus klientus – Krievijas pilsoņus, kuriem nav uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsonības, par kontu slēgšanu. Banka šo soli pamato ar jauno, 19. Eiropas Savienības sankciju paketi pret Krieviju, kas ieviesta saistībā ar karu Ukrainā.
Kā ziņo Radio Brīvība, iepriekš Revolut kontu varēja atvērt Krievijas pilsoņi, ja viņiem bija Eiropas uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa D kategorijas vīza.
Naktī uz sestdienu klienti, kuri kontus bija atvēruši ar šādu vīzu, saņēmuši divas vēstules. Pirmajā viņiem tika lūgts iesniegt derīgas uzturēšanās atļaujas kopiju kādā no ES vai EEZ dalībvalstīm, vai Šveicē, vai arī pierādījumu par ES pasi. Otrajā vēstulē norādīts, ka līgums ar klientu tiks izbeigts gada beigās.
Saskaņā ar bankas noteikumiem, līdz 2025. gada 31. decembrim šiem lietotājiem aizliegts papildināt kontu, izmantot karti pirkumiem, izņemt skaidru naudu bankomātos vai pārskaitīt līdzekļus citiem Revolut kontiem.
Daži klienti, kuru konti jau ir bloķēti, sūdzējušies, ka nesaņem atbildes no Revolut klientu atbalsta dienesta, raksta Mediazona.
Izdevums ziņo, ka vismaz divos gadījumos Latvijā dzīvojošiem lietotājiem ar D vīzu konti tikuši iesaldēti, lai gan viņi bijuši procesā, gaidot uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu, un par to informējuši banku. Vēl kāda kliente, kurai jau bija derīga uzturēšanās atļauja, arī saskārās ar konta bloķēšanu, jo nebija paspējusi atkārtoti augšupielādēt dokumentu pēc bankas pieprasījuma.