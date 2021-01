Ar ko sākt remontu mājā vai dzīvoklī? Svarīgākās lietas, kas jāņem vērā

Tāpēc jāzina, ar ko sākt, jo remontdarbiem, tāpat kā visam citam, nepieciešams plāns. Korekcijas tajā ienesīs apstākļi – vai jāremontē jaunbūve vai jau apdzīvots mājoklis (iekšpusē, ārpusē, ar melno apdari) –, taču pamatvajadzības ir skaidri jāapzinās.

Noliec pa rokai mapi!

Noliec mapi, bloknotu, pildspalvu, kalkulatoru pa rokai – noteikti vajadzēs, lai kaut ko pierakstītu, saskaitītu, uzzīmētu. Lai nebūtu jāmeklē pieraksti pa lapiņām, vislabāk turēt visu informāciju vienuviet. Padoms: plānošanas ērtumam nepieciešams katru telpu sadalīt sastāvdaļās – četras sienas, grīda un griesti (ja plānoti divlīmeņu griesti no rīģipša) – un aprakstīt katru plakni atsevišķi. Tas ir ērti arī tāpēc, ka shēmā var norādīt precīzus mērījumus.

Nosaki remonta virzienu un veidu!

Skaidrs, ka remonts jaunbūvē ar melno apdari nepārprotami notiks visās telpās. Taču jau funkcionējošu mājokli var remontēt pa daļām, proti, atsevišķas telpas. Svarīgi saprast jau pašā sākumā, kas tas būs par remontu – kapitālais vai kosmētiskais. Tas būtiski iespaidos plānošanu.

Kapitāli remontējot, tiek veiktas būtiskas izmaiņas telpā. Vai būs jāmaina logi, durvis, jādemontē sienas un grīdas, jāmaina komunikācijas? Kapitālā remonta laikā, iespējams, būs jāsaņem būvatļauja un jāpiesaista remontdarbu speciālisti.

Kosmētiskais remonts ir vienkāršāks, to vari paveikt pašu spēkiem. Tā kā tas ļauj atjaunot telpas ar mazākiem līdzekļiem, lietpratēji iesaka kosmētisko remontu veikt reizi 5–10 gados.

Eiroremonts ir īpaša mājokļa remonta kategorija, kas prasa dizaina projekta izstrādi, pārplānošanu, tehnoloģisku un kvalitatīvu materiālu izmantošanu, kas atbilst Eiropas Savienības būvniecības normām.

Izvēlies interjera stilu!

Mūsdienās, kad pieejami dažādi materiāli un tehnoloģijas, interjera stilu dažādība ir gandrīz bezgalīga. Kāds dos priekšroku modernismam, kāds – haitekam vai klasikai, bet daudzi miksē stilus, radot absolūti individuālu gaisotni. Stila izvēle ienesīs savas korekcijas pielietojamo materiālu izvēlē.

Kurš remontēs?

Var veikt remontu pašu spēkiem vai pieaicināt profesionāļus. Dzīvokļa vai mājas remonts saviem spēkiem padarīs projektu ekonomiskāku, taču palielinās kļūdu risku un izpildījuma laiku, jo diemžēl daudzi tikai aptuveni zina, kas, kā un kādā secībā jādara. Taču, nezinot tā vai cita darba izpildes specifiku, grūti tos darīt paralēli. Tas savukārt noved pie darbu ieilgšanas. Tāpēc, ja nolem visu darīt savām rokām, konsultējies ar profesionāļiem par svarīgākajiem darbiem, tehnoloģiju un materiālu izvēli – tas palīdzēs izvairīties no pārtaisīšanas. Profesionāļiem ir pieredze un atbilstoši instrumenti, viņi ņem vērā nianses un paredz daudzas problēmas, tādējādi pazeminot risku izdarīt nepareizi, taču izmaksas, protams, pieaug.

Padoms: izdevīgāk piesaistīt uzņēmumu, kas nodrošina darbus līdz atslēgai – tā būs lētāk, nekā piesaistīt dažādus darbu izpildītājus. Protams, rodas jautājums, kā atrast piemērotāko celtniecības firmu. Izvēlies vairākus alternatīvus variantus! Atlases kritēriji var būt darbu veikšanas licence, darbības laiks tirgū, garantijas saistības. Mājokļa remonta garantijai jābūt ne mazāk par gadu; tas ir minimālais periods defektu atrašanai.

Iepazīsties ar celtniecības kompānijas portfolio! Tajā jābūt norādītai specializācijai, tehnoloģijām, izpildītajiem projektiem u. tml. Kompānijas un tās darbinieku daudzfunkcionalitāte dara uzmanīgu, jo izpildīt darbus kvalitatīvi var tikai šaura profila speciālists – galdnieks, elektriķis, flīzētājs, proti, brigādē jābūt vairākiem darbiniekiem. Painteresējies, vai speciālisti, kas šos darbus veikuši, vēl strādā. Palasi atsauksmes (nevis kompānijas mājaslapā, bet, piemēram, forumos). Ideāli ir atrast pēdējo klientu un viņam apjautāties. Vērts painteresēties par paziņu remontiem, kuriem jau ir šāda pieredze un kuri var kaut ko ieteikt. Uzmanies, ja potenciālais remontētājs uzreiz nosauc konkrētu darbu cenu, nevis to diapazonu, jo noteikt galējo cenu var tikai pēc iepazīšanās ar darbu kopumu.

Plāno prātīgi!

Neraugoties uz remonta neparedzamību, to var saplānot un realizēt ar minimālām novirzēm no plāna. Tiesa, tas darbosies tikai ar ļoti detalizētu plānu un darbu veikšanu noteiktā laikā. Jāsaprot, ka remonta plānošanas horizonta paplašināšana palielina arī neplānotus izdevumus. Ideja vai skaidrs priekšstats par to, kādam jābūt dzīvoklim/mājai, istabai pēc remonta, ļaus saprast, kāda veida un sarežģītības darbus nāksies veikt. Neatstāj to uz vēlāku laiku!

Lai saprastu, ko tieši vēlies un kas patīk, vari pastudēt interjera žurnālus un katalogus, pieejamo informāciju internetā, apciemot paziņas. Ideālo projektu diez vai izdosies atrast, taču smelties idejas – noteikti! Dārgāk izmaksās interjera dizainera algošana, kurš izveidos dažus variantus ar konkrētu vēlmju iekļaušanu. Lai vizualizētu savus priekšstatus, vari izveidot skici, uzmetumu, kolāžu vai pat 3D modeli. Tieši šajā etapā nāktos iegūt vairāk vai mazāk skaidru priekšstatu par mājokļa nākotnes izskatu – plānu. Tad tajā jānorāda arī durvju un logu aiļu platums, mēbeļu un gaismekļu, tehnikas, rozešu, dekoratīvo elementu izvietojums. Tā būs vieglāk izpildīt pamatdarbus. Protams, sienu krāsas izvēli vari atstāt uz vēlāku laiku, bet noteikt, kurā vietā izurbt sienu rozetēm, vajag jau iepriekš.

Padoms: labāk laikus izlemt par sienu apdari, piemēram, lai sienas krāsotu, tās jānoslīpē labāk, nekā tas būs nepieciešams tapetēm.