Kas februārī ir jāpaveic dārzā: agronomes padomi

Košumdārzā

■ Pārbaudi, vai piesegtajiem augiem, lai tos pasargātu no sala un saules ietekmes, nav norauts segmateriāls.

■ Nokrati pārmērīgi daudz sasnigušo vai saputināto sniegu no skujeņiem – tūjām, pacipresesēm, īvēm, formētiem augiem –, lai tie nezaudētu savu veidolu zem sniega segas smaguma.

■ Ja nav sala, var apgriezt vasarzaļos krūmus, kas zied vasaras otrajā pusē un rudenī, piemēram, Japānas spirejas, klinšrozītes, hortenzijas un citas. Šo darbu vari arī atlikt līdz martam.

■ Reizi mēnesī noteikti pārskati ziemošanai noliktās puķes: dāliju gumus, kannas, kamolbegoniju gumus, gladiolu, frēziju un citu puķu sīpolus. Ja ir redzamas nelielas pūšanas pazīmes, bojāto daļu izgriež. Veselo – apžāvē. Ja ir ogles pulveris vai kāds cits dezinficējošs līdzeklis, apstrādā griezuma vietu. Par pūšanu liecina nepatīkams aromāts, slapja, mīksta masa. Bojātās daļas no glabāšanas telpām jāizvāc. Varbūt gumi jāpārvieto uz vietu ar labāku gaisa ventilāciju? Puķu gumiem patiks sausa vieta (ar mērenu gaisa mitrumu) un apmēram + 6–7 grādu gaisa temperatūru.

Ko darīt, ja kannas strauji aug un sāk stīdzēt? Noteikti nevajadzētu augus nest siltumā, lai vēl vairāk pasteidzinātu augšanu. Tos var novietot gaišākā vietā, ja ir tāda iespēja. Kad puķes varēs izstādīt dārzā, tās dos papildu dzinumus, un tad pastīdzējušās un ne tik glītās auga lapas varēs izgriezt.

■ No vēsākās telpās ziemojušām puķēm, piemēram, fuksijām, krizantēmām un pelargonijām, var griezt spraudeņus. Spraušanu vislabāk sākt augoša Mēness fāzē.

■ Sēj puķes ar garu veģetācijas periodu: lobēlijas, lauvmutītes, verbenas, lefkojas, petūnijas, leduspuķes un citas. Ja tās būs tikai pašas priekam, vēl vari paspēt iesēt arī martā, kad būs vairāk saules gaismas.

Augļu un sakņu dārzā

■ Arī februārī jāpiemīda sniegs ap jaunajiem augļu kokiem, lai pasargātu stumbrus no grauzējiem un meža viesiem. Ja tomēr kociņi ir apgrauzti? Pavisam nenozīmīgi bojājumi pamazām sadzīs paši. Ja ir lielāki svaigi, nesažuvuši postījumi, kokiem var palīdzēt, bojātās vietas apstrādājot ar ziedi Lerāns. Tā pasargā kokaugu brūces no infekcijām. Pāri var uzsiet kādu egļu zaru pret turpmākiem bojājumiem. Ja koka miza ir apgrauzta visapkārt stumbram, dārznieks to var pārpotēt ar tiltiņa metodi vai saīsināt zem grauzuma vietas un gaidīt, kad koks ataugs no jauna. Tam gan vajadzēs 3–4 gadus! Varbūt ir vērts stādīt jaunu kociņu?

■ Papildini barību putnu barotavās, lai nodrošinātu putnu izdzīvošanu aukstajā laikā. Noņem un iztīri putnu būrus, jo jau nākamajā mēnesī tajos sāks rosīties jaunās spārnotās ģimenes.

■ Pārbaudi pagrabu. Iznes ārā bojātos augļus un dārzeņus.

■ Apkurināmā siltumnīcā var sēt pirmos zaļumus un redīsus. Ja patīk darboties, jāsāk domāt par rožu potēšanu. Februārī var potēt arī persikus, aprikozes un košumkrūmus.

■ Neapkurināmā siltumnīcā var pārbaudīt seguma kvalitāti – vai to nav bojājuši ziemas vēji, sniegs un sals. Var sanest kūdras, augnes substrāta maisus nākamajai sezonai.

Ņem vērā

● Februāris ir piemērots laiks dārza plānošanai, sēklu iepirkšanai, minerālmēslu un vajadzīgo palīgmateriālu iegādei. Jo vēlāk būs vēl citi darbi (lasi – tēriņi) un visam var nepietikt līdzekļu.