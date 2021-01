Vides dienestam pērn visbiežāk ziņots par traucējošu smaku

Visbiežāk iedzīvotāji VVD ziņojuši par traucējošu smaku Rīgas pilsētā – saņemti vairāk nekā 560 ziņojumi. Rīgas pilsētā visbiežāk iedzīvotāji ziņojuši par traucējošu smaku Rīgas Brīvostas apkārtnē, kā arī Bolderājas apkārtnē, kur ziņojumi saņemti par AS "Latvijas Finieris" un SIA “Noliktavu parks” darbību.



Tāpat VVD saņēmis salīdzinoši daudz sūdzības par traucējošu smaku Pierīgas novados – Inčukalna novadā (visi ziņojumi par SIA “Vangažu nafta” darbību) un Babītes novadā (visi ziņojumi saistīti ar SIA “Rīgas ūdens” dūņu uzglabāšanas lauku “Vārnukrogs” darbību).



Kopumā 65% no visiem ziņojumiem par traucējošu smaku 2020. gadā reģistrēti Rīgā un Pierīgas novados. Savukārt, Vidzemē reģistrēti 17% no visiem ziņojumiem, Kurzemē – 12%, Zemgalē – 5% un Latgalē – 1%.

Foto: Valsts Vides dienests.





Tā, piemēram, Vidzemē, 110 ziņojumi saņemti par SIA “Staļi” darbību. Tā kā šis uzņēmums atrodas Priekuļu novadā, bet ļoti tuvu robežai ar Cēsu novadu, iedzīvotāju ziņojumi saņemti gan par traucējošu smaku Cēsu novadā (pavisam kopā 64 ziņojumi, no tiem 59 par SIA “Staļi” darbību), gan Priekuļu novadā (pavisam kopā 53 ziņojumi, no tiem 51 par SIA “Staļi” darbību). Vidzemē sūdzības saņemtas arī par traucējošu smaku Limbažu novadā – visbiežāk saistībā ar AS “Limbažu siers” un SIA “Grow Energy” darbību.



Savukārt Kurzemē VVD visbiežāk saņēmis ziņojumus par traucējošu smaku Ventspils pilsētā. Lielākā daļa no tiem saistībā ar Ventspils ostas teritorijā strādājošo uzņēmumu darbību.



Zemgalē visbiežāk ziņojumi saņemti par traucējošu smaku, kas saistīta ar SIA “Agrofirma Jelgava” darbību Jelgavas novadā.



VVD aicina iedzīvotājus ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem vides jomā, zvanot uz vienotā zvanu centra tālruni: +371 26338800 (24/7), kā arī ziņot, izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS.