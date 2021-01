Katru dienu pa apelsīnam! Kas jāzina par šo veselīgo augli

Apelsīns ir viens no retajiem augļiem, ko Kristofors Kolumbs (bet varbūt kāds cits to laiku slavenais jūrasbraucējs) ir aizvedis uz Ameriku no Eiropas, kur to jau sen pazina. Par apelsīna īsto dzimteni uzskata Ķīnu, tāpēc arī tāds nosaukums – tulkojumā apelsīns nozīmē Ķīnas ābols.

Apelsīni pieder pie 5–6 vissvarīgākajiem augļiem pasaules ekonomikā, savukārt uztura speciālisti tos īpaši augstu vērtē daudzpusīgās izmantošanas un veselīguma dēļ. Piemēram, vienā vidēji lielā apelsīnā ir aptuveni 30 mg C vitamīna, proti, trešā daļa pieaugušam cilvēkam nepieciešamās dienas devas.

Visgaršīgākie un visvērtīgākie ir apelsīni, kas nogatavojas kokā; jo ilgāk tie karājas zaros, jo saldāki un smaržīgāki kļūst. Novākti tie diemžēl vairs nenogatavojas. Vēsumā apelsīnus var uzglabāt pat 10 mēnešus (diemžēl tad C vitamīna un citu labumu būs palicis gaužām maz).

Zināšanai

■ Sarkanīgie apelsīni ar biezu mizu nav tik sulīgi kā oranžie; no viena vidēji liela sarkanā apelsīna var izspiest 40 ml sulas, bet no oranžā – 70 mililitrus.

■ Lai transportēšanas laikā apelsīni nebojātos, tos apstrādā ar vasku, tāpēc pirms lietošanas tie pamatīgi jānomazgā karstā ūdenī. Tas arī padara apelsīnus mīkstākus, un no tiem var izspiest vairāk sulas.

■ Ja nepieciešami tikai daži pilieni sulas, nav vērts izspiest visu; labāk ar koka irbulīti iedurt apelsīnā un izspiest tik daudz sulas, cik vajadzīgs. Apelsīns tik ātri neizžūs, kā būtu noticis, ja to, piemēram, pārgrieztu uz pusēm.

■ Apelsīna miziņu var izmantot līdzīgi kā citrona miziņu, tomēr tā ir vairāk piemērota zivju un gaļas pildījumiem, jo padara tos aromātiskākus un sulīgākus. Rīvētu apelsīna miziņu Eiropā vairāk izmanto saldajos ēdienos un kūkās, bet Āzijā – tieši pikantu un sāļu ēdienu gatavošanā.

Ātrā ideja: apelsīnu un garneļu salāti

1. Lēzenā šķīvī ieber 200 g saldētu vārīto garneļu. No 1 apelsīna izspied sulu, samaisi ar 2–3 ēdk. vermuta un ½ tējk. rupji sarīvētas apelsīna miziņas. Maisījumu pārlej garnelēm un ļauj, lai tās atkūst.

2. 200 g saplucinātu salātlapu ber lielā šķīvī, kārto virsū 2 apelsīnus, kas sadalīti daiviņās bez baltās miziņas. Pārber garneles.

3. Pārlej ar mērci, kas sakulta no 1 ēdk. apelsīna sulas, 4 tējk. olīveļļas, sāls un svaigi maltiem pipariem.

4. Salāti labi garšo ar siltu bageti.