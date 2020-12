Dzenis spēj kalt divdesmit reižu sekundē un veic diennaktī vairāk nekā 12 000 sitienus. (Foto: Māris Puķītis)

Dzenis kaļ un galva nesāp

Dzenis ir viens no putniem, kas Latvijā paliek pārziemot, izplatītākā no deviņām mūsu dzeņveidīgo sugām ir dižraibais dzenis. Daudziem rodas jautājums – kāpēc dzenim no kalšanas nesāp galva. Dzenis spēj kalt divdesmit reižu sekundē un veic diennaktī vairāk nekā 12 000 sitienus.