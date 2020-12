Esi kā "Domina Shopping" Ziemassvētku zaķis – sarūpē dāvanas ātri un ar atlaidi, svētkus baudi bez steigas

Ziemassvētki jau teju klauvē pie durvīm, bet vēl nezini kā ātri un ērti sarūpēt visu nepieciešamo, lai iepriecinātu savus mīļos? Seko tirdzniecības centra (t/c) “Domina Shopping” Ziemassvētku zaķīša ceļvedim un uzzini – kādos veikalos meklēt dāvanas ar īpašām atlaidēm, kad un kur varēs satikt sprigano zaķīšu ģimeni. Un ņem vērā – Dominas darba laiks sākot no 9. decembra darba dienās ir pagarināts par vienu stundu, tāpēc līdz pat decembra beigām savus pirkumus varēsi veikt līdz 22:00.

“Svētku sajūta jau pastiprināti virmo gaisā, tāpēc arī pati Domina ir pamatīgi saposusies – skan Ziemassvētku mūzika, dekorācijas rotā visu centru, bet C skvēra uzslējusies lielā egle un drīzumā atcilpos arī draudzīga zaķīšu ģimenīte. Pie mums ir viss, lai Jūs varētu ātri un droši sarūpēt dāvanas un svētku cienastu, ko pēc tam nesteidzīgi baudīt mājās savas mīļās ģimenes lokā,” saka Dina Bunce, t/c Domina Shopping direktore.

Skaistums izglābs pasauli

Lai iepriecinātu savu mīļoto, draudzeni, mammu vai māsu ar īpašiem skaistumkopšanas atradumiem, kas ļaus parūpēties par sevi no matu galiņiem līdz papēžiem, izvēlies The Body Shop un Stenders daudzveidīgo dāvanu komplektu piedāvājumu, vai arī profesionālu sejas un matu kosmētiku no Cosmporof Baltic un BENU Aptieka ar atlaidēm līdz pat 30%. Katrai sievietei patīk saņemt rotas - Jahonts un Adamos ir sagatavojis īpašus piedāvājumus, kuru kārdinājumam nespēsi pretoties!

Vīrišķīgi aromāti

Savukārt savu mīļoto vīrieti, draugu, tēti vai brāli pārsteidz ar jaunām smaržām, kas, garām ejot, liks atskatīties, jo īpašus piedāvājumus ar atlaidēm līdz pat 20% ir sagatavojis veikals Douglas. Jauna soma būs lieliska dāvana kā sievietei, tā vīrietim, tādēļ Rieker/Mustang, Bugatti, NS KING, CCC ir sagatavojuši lieliskus piedāvājumus ar atlaidēm līdz 50%.

Dāvanas mājai un dzīvniekiem

Ja esi praktisko dāvanu dāvinātājs, izvēlies virtuves un citu sadzīves tehniku no Top Shop par īpaši izdevīgu cenu, vai arī dažādus interjera priekšmetus no veikala Jysk, kas iegādājami ar atlaidēm līdz pat 50%. Noteikti neaizmirsti par dāvanu savam mājas mīlulim, jo PetCity kaķu un suņu guļvietām ir īpaši draudzīga cena un atlaides līdz pat 20%.

Praktiskajam latvietim

Ja vēlies, lai dāvanu saņēmējs dāvanu izvēlas pats – iepriecini ar dāvanu no Lieliska dāvana, kas sarūpējuši atlaides līdz pat 60%, vai paslēp zem eglītes Domina Shopping dāvanu karti.

Atgādinām, ka t/c Domina Shopping telpās ir obligāti jāievēro visi nepieciešamie epidemioloģiskie drošības pasākumi. Nedrūzmēsimies un ieturēsim 2m distanci viens starp otru, vilksim sejas maskas vai vizieri. Nepieciešamības gadījumā sejas maskas bez maksas var saņemt Dominas Informācijas centrā. Un tā kā Domna ir veidota pēc stadiona tipa plānojuma, kas palīdz telpās viegli orientēties, pirms veikalu apmeklējuma obligāti sastādi pirkumu sarakstu un laicīgi izveido maršrutu, lai iepirktos ātri un droši. Izmanto ieeju tirdzniecības centrā, kas atrodas tuvāk veikaliem, uz kuriem plāno doties, kā arī liftus ātrai nokļūšanai uz autostāvvietu.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar t/c "Domina Shopping"