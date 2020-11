Islandes ķērpis arī Latvijā

Lapoņa apakšpuse ir gaišāka, ar labi saredzamiem baltiem punktiņiem, gar tā malām ir sīkas, melnas adatiņas, kadas nav citām ķērpju sugām. Dabā sastopami visu gadu, nereti mežā veido blīvu paklāju. No Islandes ķērpja var vārīt tēju, kura, kaut rūgta, ir iedarbīgs līdzeklis pret klepu. Tālāk uz ziemeļiem tas veido lielāko daļu no ziemeļbriežu barības. Pašreiz ķērpjus pieskaita sēņu valstij, jo tā laponis lielākoties sastāv no sēnes pavedieniem – hifām, starp kuriem atrodas nelielas aļģes.

Kas ir Meža Zinis

Atver acis! Dodies ārā! Dodies dabā un mežā! Skaties, kas tur notiek. Meklē interesanto un neparasto, liecības, kā dzīvo mežu redzamie un neredzamie iemītnieki un kādas ir viņu darbības sekas.

Fotografē, filmē, apraksti redzēto un sūti mums – jauns@jauns.lv Ja būs nepieciešams, Jauns.lv piesaistītie speciālisti komentēs jūsu dabas foto un video atradumus. Kopā veidosim Jauno Meža Enciklopēdiju.

Raksts tapis sadarbībā ar Meža attīstības fondu