Atkritumu vākšanas maratonā noskaidros Latvijas dabā biežāk izmesto atkritumu zīmolus

Trīs dienu garumā Tālis Banga plāno savākt vismaz 10 tūkstošus atkritumu vienību, tostarp veikt savākto atkritumu auditu pēc globālās kampaņas "Break free from plastic" metodoloģijas. "Trashmob" ir viens no globālās kustības "Break free from plastic" biedriem, līdzās tādām organizācijām kā Greenpeace un Zero Waste Europe. Kustības ietvaros ik gadu tiek veidots atkritumu audits pasaulē - arī šogad secināts, ka pasaulē visbiežāk dabā sastaptie atkritumi ir dzērienu iepakojumi un pēdējos divus gadus stabili topa aukšgalā ir tādi zīmoli kā Coca-Cola, Nestle un PepsiCo.

"Esmu gandarīts, ka par spīti sarežģītajam laikam, kad kopīgas talkas un organizēti pasākumi nav iespējami, esam atraduši veidu kā turpināt strādāt pie vides jautājumiem un būt daļa no starptautiska vides sakopšanas notikuma. Ik gadu pasaulē skaļi tiek nosaukti lielākie atkritumu zīmoli un neredzu iemeslu, kādēļ tieši nesaukt vārdā arī zīmolus, kuru iepakojumu visbiežāk sastopam Latvijas dabā. Audita mērķis gan nav tikai zīmolu parādīšana un aicināšana līdzdarboties problēmas risināšanā. Ņemot vērā, ka šobrīd Latvija gatavojas pieņemt būtisku lēmumu par depozīta sistēmas ieviešanu, būs ļoti vērtīgi iegūt rezultātus par savākto atkritumu stāvokli un nolikt pretī katram no depozīta operatoru piedāvājumiem - tas noteikti ir solis, lai izvērtētu, cik atbilstošas un funkcionālas ir piedāvātās depozīta tehnoloģijas, pretnostatot reālajai atkritumu situācijai vidē," pauž Tālis Banga, uzsverot, ka savākto atkritumu audits apliecinās, kādas ir iepakojuma depozīta sistēmas reālās vajadzības, lai tā kalpotu sabiedrībai un vides ilgtspējas mērķiem.

Tālis Banga atkritumus vāks gar ūdenstilpņu krastiem, gar dzelzceļa sliedēm, parkos un mežos, un citviet, pārvietojoties ar kājām un automašīnu. Ir plānots apsekot Rīgas un Pierīgas teritorijas, maratonu sākt ar Zaļusalas un Lucavsalas sakopšanu, pēc tam doties uz Šmerļa apkaimi un Mežaparka nomalēm. Katru dienu savāktie atkritumi tiks nogādāti vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" teritorijā, kur kampaņas laikā Trashmob ir izveidojis savu atkritumu šķirošanas un uzskaites staciju. Te katru dienu savāktie atkritumi tiks sķiroti pa atkritumu veidiem un zīmoliem, lai identificētu tos ražotājus, kuru iepakojuma vienības visbiežāk tiek atrastas dabā Rīgā un Pierīgā.

"Lai arī pulcēšanās ierobežojumi ir ieviesuši būtiskas korekcijas "Trashmob" aktivitāšu plānā, un kolektīva pasākuma vietā šis ir kļuvis par manu individuālo maratonu, vēlos mudināt ikvienu, apvienot aktīvo atpūtu svaigā gaisā ar atkritumu vākšanu. Jebkura dabā atrastā un paceltā atkritumu vienība ir solis tuvāk tīrai Latvijai," pārliecināts kustības dibinātājs.

Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļa notiek no 21. - 29.novembrim 33 Eiropas valstīs. Tā apvienos 16 570 uz vides sakopšanu, atkritumu šķirošanu un otrreizēju pārstrādi vērstas aktivitātes. Latvija Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļā tiks pārstāvēta pirmo reizi ar kustības "Trashmob" atkritumu vākšanas maratonu. Uzzināt vairāk par Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļu un iegūt vērtīgus padomus, kā samazināt atkritumu daudzumu savos ikdienas ieradumos un vidē, iespējams vietnē www.ewwr.eu.

"Trashmob" ir kustība, kas veicina videi draudzīgu dzīvesveidu, apvienojot aktīvu dzīvesveidu ar dabā pamesto atkritumu pacelšanu. Tā aicina ikvienu radīt pievienoto vērtību savām ikdienas aktivitātēm un pielikt roku, lai mazinātu atkritumu daudzumu dabā. "Trashmob" mērķis ir ar reāliem darbiem parādīt, ka kopīgi varam uzturēt apkārtējo vidi tīru un sakoptu, rūpējoties par tās ilgtspēju un nodrošinot zaļu Latviju nākamajām paaudzēm.

"Trashmob" iniciatīvu Eiropas Atkritumu samazināšanas nedēļā atbalsta: Clean R, Zaļā Josta un Inforgram.