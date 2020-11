Garšīgi, veselīgi, ekonomiski. Kā plānot ēdiena sagataves nedēļai uz priekšu

Kā pārdomāti saplānot savu ēdienkarti? Ko iekļaut plānā, lai parūpētos par savu labsajūtu ik dienas? Iesaka sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore.

Kāpēc plānot uz priekšu?

“Esmu par ēdienkarti nedēļai!” saka uztura speciāliste Liene Sondore. Tādējādi ikdienā ir mazāk stresa, domājot par to, ko tad šodien ēdīsim, kas vēl jānopērk un kā to pagatavot. Šādā veidā mēs ne vien ekonomējam laiku, bet arī iemācāmies izmantot produktus, neradot liekus pārtikas atkritumus, – nav spontānās iepirkšanās seku, kad veikalā kaut ko nopērc un vien mājās saproti, ka vairs negribi to gatavot…

Svarīgi būtu saprast, kāpēc tas ir jādara. Attālinātā darba laikā un situācijā, kad nebūtu ieteicams bieži apmeklēt veikalus, ikdienas ritms jau tāpat var būt izjaukts un nervozāks. Turklāt vairs var nebūt iespējas pusdienās doties uz blakus esošo kafejnīcu. Tādēļ ēdiena plānošana uz priekšu var palīdzēt sakārtot savu ikdienu, samazināt stresu un ietaupīt laika resursus. Šādā situācijā būtu labi, ja ir kādas ēdienu sagataves, vislabāk tiem ēdieniem, kuru gatavošana prasa ilgāku laiku. Tādēļ var sākt ar plānošanu nedēļai, lai saprastu, vai šāds ēšanas modelis jums der.

Ar ko sākt?

Kā uzsver uztura speciāliste – sākotnēji būtu jāsaprot, kādi ir jūsu vai jūsu ģimenes ēšanas paradumi. Vai esat pieraduši ēst zupas, sautējumus, gaļu vai zivis ar piedevām? Vai vairāk ēdat mazākas ēdienreizes uzkodu veidā? Tādēļ ir jāsastāda saraksts, vēlams, nedēļai vai divām, un tad ar to jādodas iepirkties.

Jāparedz ne vien pamatēdieniem domātās sastāvdaļas, bet arī piedevas un salāti, piemēram, saknes, arī garšaugi, skābpiena un citi produkti, ko esat pieraduši lietot uzturā. Sondore iesaka sastādīt ēdienkarti nedēļai, piemēram – pirmdien un ceturtdien būs veģetārs ēdiens, trešdien, piektdien un svētdien – gaļas ēdiens, bet otrdien un sestdien – zivis.

Atkarībā no ēdāju skaita var iegādāties trauciņus saldēšanai un ēdienu porcionēt uzreiz tajos. Jāiegādājas kādas hermētiski noslēdzamas bļodas ar vāku, lai ēdiena uzglabāšana ir droša.

Parocīgākās ēdiena sagataves

Pateicīgākie ēdieni gatavošanai ilgākam laikam un uzglabāšanai ir pašpagatavotas pusfabrikātu sagataves, piemēram, izvāriet buljonu brīvdienās, atdzesējiet, gaļu sadaliet mazākos gabaliņos, lieciet kastītes, buljonu lejiet trauciņos un saldējiet. Uzrakstiet virsū nosaukumu un datumu, lai vēlāk viegli atrast nepieciešamo sagatavi.

Tāpat var sagatavot gaļas ēdienus, piemēram, gulašu, Boloņas mērci, sacept malto gaļu ar garšvielām un citus. Lieciet tos kastītēs, uzrakstiet datums un nosaukumu, un lieciet saldētavā.

Ēdiena sagatave gatava!

Var gatavot arī visa veida saknes – tās sarīvē, sagriež gabaliņos un ieliek saldējamos trauciņos vai maisiņos un sasaldē. Ērti ir veidot arī sagataves biezzupām, mērcēm, biezeņiem un citiem līdzīgiem ēdieniem.

Noteikti paši un ģimene novērtēs, ja sagatavosiet ilgākam laikam arī veselīgos desertus, pankūkas, plātsmaizes. Tādēļ, ja ir laiks brīvdienās, ieplānojiet uzcept brokastu pankūkas un cepiet tās vairāk, daļu paredzot sasaldēšanai. Tāpat var rīkoties ar plācenīšiem, biezpiena sacepumu, plātsmaizēm – atdzesējiet, ja nepieciešams sagrieziet gabaliņos un sasaldējiet.

Vienlaikus uztura speciāliste neiesaka atkārtoti sildīt pastu, jo to var ātri uzvārīt, kā arī zivi – tās labāk uzcept svaigas, un to var izdarīt salīdzinoši ātri.

Kā uzglabāt?

Ēdienus, kurus ēdīsiet tuvākajās dienās, lieciet ledusskapī, bet ēdienus, kuri ir pagatavoti lielākā daudzumā vēlākai ēšanai un ilgākai uzglabāšanai, lieciet saldētavā.

Ir pieejami speciāli trauki ēdienu uzglabāšanai, ir arī trauki ar vakuumu. Katrs var izvēlēties, kā viņam ir ērtāk. Galvenais, lai trauks ir tīrs un hermētiski noslēgts.

Ja ģimenē katram ir atšķirīgi ēšanas paradumi, tad var katram ēdienus porcionēt trauciņos ar uzrakstiem, kam tie paredzēti.

Ja vārāt vairākām dienām zupu vai kādu pamatēdienu un to ēd visi, to var uzglabāt arī katlā, liekot ledusskapī. Taču ēdiens no trauka ir jāņem ar tīru karoti, lai tādejādi mēs neradītu kādu piesārņojumu un neveicinātu ēdiena bojāšanos.

Ja saldētavā nav vietas…

Ja dažādu iemeslu dēļ nav iespējas ēdienu sasaldēt, ledusskapī slēgtos traukos var ērti uzglabāt tādus ēdienus kā vārītus kartupeļus, graudaugus, pupiņas, zupas, mērces, gaļas, zivs ēdienus un tos pirms ēšanas atsildīt.

Rīvētus kāpostus, burkānus salātiem var uzglabāt slēgtā traukā, tiem uzklājot sausu papīra salveti. Tā salātu sastāvdaļas būs svaigas ilgāk. To var darīt arī ar visa veida zaļajām lapām, kas ātri apvīst.

Izplatītākās iesācēju kļūdas

Izplatītākā kļūda ir iegādāties pārāk daudz ēdiena, īpaši, ja ģimenē ir vairāki cilvēki, stāsta uztura speciāliste. Nevar vienmēr izdabāt visiem! Ir jāvienojas, kādi ēdieni garšo un kā tie tiks pagatavoti. To dara, jau sastādot ēdienkarti nedēļai. Tad visi izsaka savas domas un vienojas. Tā var arī vienoties, kurš gatavo kuru ēdienu.

Plānojot ēdienu vairākām dienām uz priekšu, ir jāatceras, ka bez pamata ēdiena ir vēl piena un skābpiena produkti, ir jāuzņem arī pilngraudu produkti, svaigi dārzeņi, jāapēd kāds vietējais ābols un kāda oga. Ir ļoti svarīgi pietiekamā daudzumā uzņemt šķidrumu. Paturiet prātā veselīga šķīvja principu: puse dārzeņu, ¼ olbaltumvielu un ¼ graudaugu valsts produktu, iesaka speciāliste.

Saistītās ziņas Viegli paņēmieni, kā ēdienu gatavot veselīgāk Ko jūsu bērni ēd brokastīs? (Un ko ēst noteikti nedrīkst!) Kāpēc brokastu izlaišana var veicināt liekā svara parādīšanos?