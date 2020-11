Kā uzmundrināt kaķi, kurš izskatās apātisks un bēdīgs?

Pirms apskaužat mājas kaķa nesteidzīgo dzīvesveidu, ņemiet vērā to, ka mājas kaķis ir cēlies no savvaļas kaķa, kas, līdzīgi kā tīģeris vai lauva, dienas pavadīja medījot vai bēgot no uzbrucēja.

Ja paskatāmies uz saviem mājdzīvniekiem, tad redzam, ka esam nodrošinājuši viņiem ideālus apstākļus, lai medību vai bēgšanas instinktus nevajadzētu, mūsu kaķi ir paēduši, drošībā un siltumā. Un ideālie apstākļi var mīluli garlaikot, kas tad arī kalpo par cēloni nomāktībai, skaidro Tufta universitātes dzīvnieku uzvedības klīnikas direktors Nikolass Dodmans. Visbiežākā pazīme tam, ka kaķis ir bēdīgs, ir pārēšanās, apātiska uzvedība un aizdomīgi ilga gulēšana.

Pievērs kaķim uzmanību

Daudzi no mums domā, ka kaķi ir nesabiedriski un nesociāli, taču tā nav. Viņiem, tāpat kā jebkuram mājdzīvniekam nepieciešama uzmanība. Sauc to vārdā, glaudi, sabužini spalvu, rotaļājies ar viņu. Dzīvnieku uzvedības pētnieki norāda, ka nav lielas atšķirības, vai mājās ir suns vai kaķis, abiem nepieciešama uzmanība.

Rotaļājies ar mīluli

Dzīvnieku uzvedības pētnieki iesaka spēlēties ar kaķi pat tad, ja viņš no sākuma izskatās neieinteresēts. Viņš pamazām sāks atvērties šai pieredzei, sāks spēlēties un atraisīties. Ja paša gatavotas rotaļlietas kaķi neaizrauj, varbūt ir laiks doties uz zooveikalu un meklēt ko citu.

Izaicini instinktus

Kaķim, dzīvojot noslēgtā vidē, trūkst iespējas izpaust savus instinktus. Noderīgs var būt nagu asināmais, kaķu māja, kurā viņam jārāpjas, vai kāds šķērslis, piemēram, jūras apskalots koka zars, pa kuru kāpelēt.

Atrodi draugu

Kaķi no apātijas var iztraucēt jauns draugs. Vai tas būtu suns, cits kaķis vai kāmītis (protams, ka ieslēgts būrītī) vai zīlītes aiz loga. Jauna kompānija pamodinās minča ziņkārību, liks viņam cīnīties par savu teritoriju, draudzēties un spēlēties. Nomāktībai vienkārši neatliks vairs laika!

